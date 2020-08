PKO Ekstraklasa: Podział punktów w Bielsko-Białej

W drugim niedzielnym meczu PKO Ekstraklasy mierzyły się ze sobą drużyny Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Cracovii. Dla drużyny prowadzonej przez Krzysztofa Brede był to pierwszy mecz w tym sezonie na własnym stadionie.

Z pewnością nie była to wymarzona inauguracja nowego sezonu PKO Ekstraklasy dla zespołu Podbeskidzia. “Górale” powrócili na najwyższy szczebel rozgrywkowy po czterech latach nieobecności, lecz w pierwszym spotkaniu przegrali na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 4:2. Natomiast lepiej sezon Ekstraklasy rozpoczęli podopieczni Michała Probierza, którzy wygrali na własnym stadionie z Pogonią Szczecin.

Dobry początek, lecz…

Podbeskidzie Bielsko-Biała po raz pierwszy w tym sezonie grało spotkanie u siebie. Drużyna “Górali” w dobrym stylu rozpoczęła mecz. Najpierw bliski strzelenia bramki był Komor, jednak trafił on tylko w słupek. Chwilę później szczęście dopisało gospodarzom, którzy wyszli na prowadzenie za sprawą Karola Danielaka. Beniaminek PKO Ekstraklasy nie dowiózł przewagi do końca pierwszej połowy. Cracovia wyrównała w doliczonym czasie gry, gdy do siatki trafił David Jablonsky, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym.

Znów dobrze, ale…

Drugą część gry ponownie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy w 58. minucie wyszli na prowadzenie. Tym razem do siatki rywali trafił Aleksander Komor, uderzając głową futbolówkę. Przez długi czas drużyna prowadzona przez Krzysztofa Brede prowadziła, lecz w 82. minucie do wyrównania znowu doprowadzili goście. Wdowiak świetnie podał do Tomasa Vestenicky’ego, a ten sprytnie wpakował piłkę do siatki. Oba zespoły nie strzeliły już więcej goli, zdobywając po jednym punkcie w tym spotkaniu.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Cracovia 2:2 (1:1)

1:0 Karol Danielak 18′

1:1 David Jablonsky 45+1′

2:1 Aleksander Komor 58′

2:2 Tomas Vestenicky 82′

Podbeskidzie: Polacek; Osyra, Gach, Komor, Mroczko (74. Laskowski), Rzuchowski (67. Kocsis), Figiel (84. Baszłaj), Sierpina (74. Jaroch), Nowak (68. Ubbink), Danielak, Biliński.

Cracovia: Niemczycki; Rapa, Márquez, D. Jablonský, Ferraresso (71. Rodrigues de Souza), Hanca, Dimun (71. Szymonowicz), Loshaj (61. Álvarez), Wdowiak (88. Gut), van Amersfoort, Júnior (60. Vestenicky).