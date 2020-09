Włochy – Bośnia i Hercegowina. Typy, kursy (04.09.2020)

Dzisiaj będziemy świadkami dwóch spotkań w grupie pierwszej w dywizji A. Polska zmierzy się z Holandią, a Włosi podejmą na własnym obiekcie Bośnię i Hercegowinę. W tej zapowiedzi skupimy się na tym drugim spotkaniu, które zapowiada się ciut gorzej niż to pierwsze. Mimo wszystko goście na pewno chcą dobrze pokazać się w starciu z teoretycznie lepszą reprezentacją i nie powinniśmy narzekać na nudę w meczu grupowych rywali Polski.

Włochy – Bośnia i Hercegowina zapowiedź (piątek, 20:45)

Gospodarze dzisiejszego spotkania mają nadzieję na lepszą grę niż w zeszłorocznej edycji Ligi Narodów. Choć Włosi byli w stanie wtedy poradzić sobie z kadrą Jerzego Brzęczka to jednak reprezentacja Portugalii okazała się za silna i gospodarze dzisiejszego meczu zdobyli wtedy w dwóch meczach z mistrzami Europy zaledwie jeden punkt. Tym razem grupa również nie będzie należała do najłatwiejszych, bo będą musieli zmierzyć się z Bośnią, Holandią oraz Polską. Włosi wydają się być faworytami na papierze, ale na pewno spotkania z Holandią będą bardzo zacięte. Dzisiejszy mecz będzie raczej formalnością dla gospodarzy, ale na pewno Włosi nie mogą zlekceważyć rywali z Bośni, bo może się to dla nich źle skończyć.

Bośniacy za to mają nadzieję na utrzymanie w dywizji A. Zeszłoroczne edycja Ligi Narodów była dla nich naprawdę udana. Goście dzisiejszego spotkania zdobyli wtedy dziesięć punktów w czterech meczach i bardzo pewnie awansowali do elity. Teraz jednak ich rywalami nie będzie Austria oraz Irlandia Północna. Z tego właśnie powodu Bośniacy celują w utrzymanie i raczej szukają tutaj szansy w spotkaniach z Polską. Mimo wszystko dzisiejsze spotkanie będzie dla nich również bardzo ważne, bo każdy punkt w starciu z teoretycznie lepszą reprezentacją może być kluczowy w kwestii zajęcia trzeciego miejsca w grupie, które daje utrzymanie w dywizji A.

Włochy – Bośnia i Hercegowina kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów są Włochy. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.32. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Włochy – Bośnia i Hercegowina, to STS ma na to zdarzenie kurs 5.00. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 8.15.

Włochy – Bośnia i Hercegowina nasze typy

Włosi mają tym razem nadzieję na wygranie swojej grupy w Lidze Narodów. W zeszłorocznej edycji zajęli drugą pozycję, bo nie udało im się wyprzedzić Portugalii, która awansowała do Final Four i potem ten turniej wygrała. Jednakże nie będzie to łatwe zadanie, bo w grupie pierwszej w dywizji A znajduje się chociażby reprezentacja Holandii. Dlatego właśnie dzisiejsze spotkanie będzie dla gospodarzy bardzo ważne, bo każde spotkanie będzie miało znaczenie i ewentualna strata punktów w meczu gdzie są oni faworytami może potem zaważyć o losach awansu do Final Four Ligi Narodów. Z tego właśnie powodu spodziewam się profesjonalnego podejścia do tego meczu ze strony gospodarzy i liczę na pewną wygraną reprezentacji Włoch.

Włochy – Bośnia i Hercegowina | Typ: Handicap: Włochy -1 @2.00 STS

Włochy – Bośnia i Hercegowina | Typ: Włochy wygrają i obie drużyny nie strzelą gola @2.20 STS