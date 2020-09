Macedonia Północna – Armenia. Typy, kusy (5.09.2020)

Macedonia Północna na początek fazy grupowej Ligi Narodów zagra u siebie z Armenią. Czy drużyna gości przedłuży swoją niechlubną serię?

Macedonia Północna – Armenia zapowiedź

Dla Macedonii Północnej ubiegły rok okazał się nie najgorszy. Reprezentacja zakończyła eliminacje do Euro 2020 na trzecim miejscu, przegrywając tylko z Polską i Austrią. W ostatnim meczu zespół wygrał 1:0 z Izraelem po golu Bobana Nikolova.

Z kolei kadra Armenii zakończyła poprzedni rok chyba w najgorszym możliwym stylu. Drużyna na zakończenie eliminacji do Euro 2020 przegrała z Włochami aż 1:9, co jest najwyższą porażką w historii kraju. We wcześniejszych trzech meczach zespół również stracił punkty – przegrał 0:1 z Grecją, 0:3 z Finlandią i zremisował 1:1 z Liechtensteinem.

Macedończycy, jeśli chcą wygrać, na pewno muszą wyrzucić z głowy poprzedni pojedynek z reprezentacją Armenii. Mecz w 2018 roku zakończył się bowiem wygraną ich rywali 4:0. Szczególnie wówczas błyszczał piłkarz Romy, Henrikh Mkhitaryan, który zanotował gola i dwie asysty.

Macedonia Północna – Armenia kursy

Według bukmacherów faworytem w tym meczu jest drużyna gospodarzy. Kurs na wygraną Macedonii Północnej wynosi 1.62, natomiast ich rywali 5.81. Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 3.80.

Macedonia Północna – Armenia typy

Reprezentacja Armenii ostatnio traciła na wyjeździe dużo bramek. Dlatego nie zdziwi, jeśli Macedończcy znajdą drogę do ich bramki chociaż dwukrotnie.

Macedonia Płn. – Armenia | Typ: Macedonia Płn. wygra @1.62 STS

Macedonia Płn. – Armenia | Typ: Macedonia Płn strzeli powyżej 1.5 goli @2.02