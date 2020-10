Francja – Ukraina. Typy, kursy (07.10.2020)

To będzie starcie obecnie panujących mistrzów świata. Francuzi sięgnęli w 2018 roku po puchar wśród seniorów, zaś Ukraińcy rok później, na polskiej ziemi, to samo zrobili w kategorii U20. To jednak nie zmienia faktu, że zdecydowanie mocniejsza na dzisiaj jest kadra Trójkolorowych.

Francja – Ukraina zapowiedź (środa, 21:10)

Francja to zespół niezwykle mocny. Zespół topowy, w którym roi się od gwiazd. Najlepiej o sile Francji niech świadczy fakt, że nadal debiutu nie doczekał się w niej Aymeric Laporte, czyli podstawowy stoper Manchesteru City i jeden z najlepszych zawodników na tej pozycji na świecie! Po drugiej stronie ekipa, która pewnie w niedalkiej przyszłości śmiało może dołączyć do szerokiej europejskiej czołówki. W końcu talentów nie brak na Ukrainie, skoro są w stanie wygrywać wielkie turnieje młodzieżowe. Teraz jednak będą musieli zmierzyć się z kłopotami w bramce. Trzech bramkarzy wypadło z powodu koronawirusa, więc w rolę rezerwowego wcieli się… Ołeksandr Szowkowski. Legendarny ukraiński bramkarz ma już 45 lat, a teraz awaryjnie został powołany na mecz w Paryżu!

Francja – Ukraina kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem są aktualni mistrzowie świata. Kurs na Francje wynosi 1,23, więc można odebrać, że są dzisiaj pewniakiem do wygranej. Remis jest wyceniany aż na 6,80, ale jeśli ktoś wierzy w naszych wschodnich sąsiadów, może postawić na Ukrainę po kursie 17,00.

Francja – Ukraina typy

Francja – Ukraina | Typ: Obie strzelą @ 2,35 TOTALbet

Francja – Ukraina | Typ: Francja powyżej 2,5 bramki @ 1,97 TOTALbet