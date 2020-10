Podbeskidzie Bielsko-Biała – Warta Poznań. Typy, kursy (19.10.2020)

Podbeskidzie Bielsko-Biała w poniedziałkowy wieczór zmierzy się z Wartą Poznań. Który beniaminek będzie górą w tym pojedynku?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Warta Poznań zapowiedź

Bielszczanie przed przerwą reprezentacyjną wygrali pierwszy mecz w sezonie, pokonując 1:0 Stal. Poza tym zespół zanotował w lidze dwa remisy – z Cracovią i Jagiellonią. Drużyna ma na razie pięć punktów na koncie i znajduje się na 13. pozycji.

Tymczasem Warta w poprzedniej kolejce pauzowała ze względu na wykrycie zakażenia koronawirusem. Wcześniej jednak zespół Piotra Tworka zanotował pierwsze zwycięstwo, pokonując Wisłę Płock 3:1. Należy zwrócić jednak uwagę, że Warciarze są bardziej skuteczni w obronie niż w ataku.

W poprzednich rozgrywkach obie drużyny występowały w 1. Lidze. Najpierw w Poznaniu wygrała Warta 2:1, natomiast w Bielsku-Białej górą było Podbeskidzie, wygrywając 2:0. Kto wygra tym razem?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Warta Poznań kursy

Zdaniem bukmacherów, spotkanie powinno zakończyć się wygraną bielszczan. Kurs na trzy punkty gospodarzy oceniono na 2.45, natomiast gości na 2.94. Z kolei szanse na remis wynoszą 3.25.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Warta Poznań typy

Oba zespoły podczas meczów szukają zwykle szans z rzutów rożnych, dlatego powyżej jednego kornera z dwóch stron w obu połowach wydaje się realne. Poza tym bielszczanie na swoim stadionie raczej znajdą drogę do bramki, defensywa Warty nie pozwoli im jednak raczej na to, by bardziej rozwinęli skrzydła.

Podbeskidzie – Warta | Typ: Podbeskidzie strzeli 1-2 gole @1.45 BETFAN

Podbeskidzie – Warta | Typ: Każda drużyna powyżej jednego rzutu rożnego w każdej połowie @4.50 BETFAN