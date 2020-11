Real Sociedad – AZ Alkmaar. Typy, kursy (5.11.2020)

Real Sociedad podejmie na własnym stadionie AZ Alkmaar. Kto będzie górą w pojedynku w ramach fazy grupowej Ligi Europy?

Real Sociedad – AZ Alkmaar zapowiedź

LaLiga rozpoczęła się bardzo udanie dla piłkarzy z San Sebastian. Drużyna po ośmiu ligowych meczach zajmuje pierwsze miejsce w lidze z 17 punktami na koncie. Z kolei w fazie grupowej Ligi Europy podopieczni Imanola Alguacila na razie wygrali na wyjeździe 1:0 z Rijeką i przegrali takim samym wynikiem u siebie z Napoli.

Z kolei drużyna gości aktualnie kontynuuje serię meczów bez porażki w lidze. Tyle jednak, że aż pięć z ich dotychczasowych meczów w Eredivisie kończyło się remisami. Więcej zwycięstw na koncie holenderski zespół ma jednak z fazie grupowej Ligi Europy. Najpierw AZ sensacyjnie pokonali na wyjeździe Napoli 1:0, a następnie rozgromili u siebie Rijekę 4:1. Tym samym są liderem w grupie.

Zespoły nie miały jeszcze okazji do tego, by zmierzyć się w europejskich pucharach. Gospodarze wydają się być faworytami, aczkolwiek goście niekoniecznie będą dla nich łatwą przeszkodą do pokonania. Czy piłkarze z Kraju Basków w czwartkowy wieczór powstrzymają serię obecnego lidera swojej grupy?

Real Sociedad – AZ Alkmaar kursy

Zdaniem bukmacherów, po trzy punkty powinien sięgnąć zespół z Kraju Basków. Szanse na zwycięstwo gospodarzy oceniono na kurs 1.52, natomiast gości na 5.90. Tymczasem kurs na remis wynosi 4.50.

Real Sociedad – AZ Alkmaar typy

Obie drużyny są bardziej skuteczne po przerwie, dlatego w drugiej połowie można spodziewać się w tym meczu większej liczby bramek. Faworytem do zdobycia jednego z nich jest Mikel Oyarzabal, który błyszczy ostatnio zarówno w zespole z San Sebastian, jak i reprezentacji Hiszpanii.

R. Sociedad – Alkmaar | Typ: Więcej goli w drugiej połowie @2.00 STS

R. Sociedad – Alkmaar | Typ: Mikel Oyarzabal strzeli gola @2.25 STS