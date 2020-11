Monaco – PSG. Typy, kursy (20.11.2020)

Reprezentacje narodowe zakończyły już ostatnie zgrupowanie w 2020 roku, więc piłkarze mogą już w pełni skupić się na zmaganiach klubowych. Już w piątek wieczorem zobaczymy szlagier francuskiej Ligue 1 czyli oczywiście pojedynek Monaco z PSG. Czy Paryżanie przedłużą swoją serię zwycięstw i umocnią się na prowadzeniu? A może to ekipa z Księstwa powalczy o kolejny awans w tabeli?

Monaco – PSG zapowiedź (piątek, 21:00)

Postawa AS Monaco w sezonie ligowym 2020/2021 przypomina sinusoidę. Monakijczycy w niezłym stylu rozpoczęli zmagania, by zaraz po tym zaliczyć serię trzech meczów bez zwycięstwa. Dołek nie trwał jednak u nich długo, gdyż ostatnie dwa spotkania – z Bordeaux oraz Nice – to już zwycięstwa, dzięki którym Monaco przesunęło się na 6. miejsce w tabeli. Drużyna prowadzona przez Niko Kovaca z całą pewnością ma wysokie aspiracje sięgające nawet występów w Lidze Mistrzów, jednak konieczne ku temu jest ustabilizowanie formy. W ostatnich latach mistrzowie Francji z sezonu 2016/2017 nie notują dobrych rezultatów w meczach bezpośrednich z PSG. Ostatnie zwycięstwo odnieśli bowiem właśnie w 3. kolejce mistrzowskiego sezonu, by w kolejnych 12 konfrontacjach dwukrotnie zremisować i ponieść aż 10 porażek.

PSG z kolei może już kompletnie zapomnieć o falstarcie na początku sezonu i dwóch porażkach z rzędu. Obrońcy tytułu odnieśli bowiem 8 kolejnych zwycięstw zdobywając 26 i tracąc tylko jedną bramkę. Paryżanie są na jak najlepszej drodze do kolejnego mistrzostwa Francji, gdyż nie bardzo widać na horyzoncie kogokolwiek, kto byłby w stanie zagrozić ekipie Thomasa Tuchela. Główni pretendenci nie potrafią utrzymać wysokiej formy na dłuższą metę i regularnie ogrywać rywali. PSG ma jednak swoje kłopoty, efektem których jest dopiero trzecie miejsce w grupie Ligi Mistrzów. Paryżanie oczekują powrotu do gry Neymara i Mbappe, który jest możliwy już w piątkowy wieczór.

Monaco – PSG kursy bukmacherskie

Faworytem tej potyczki w STS jest naturalnie PSG z kursem na zwycięstwo wynoszącym 1.65. Remis w ofercie tego bukmachera to kurs 4.60, natomiast zwycięstwo Monaco wyceniono na 4.40.

Monaco – PSG nasze typy

Na pewno bardzo wiele będzie zależeć od tego, czy Neymar i Mbappe będą w stanie zagrać w dzisiejszym spotkaniu. Oba zespoły mają jednak swoje problemy w defensywie, co może zwiastować nam bramki z obu stron. Mimo wszystko to goście wyglądają lepiej i powinni odnieść kolejne zwycięstwo.

Monaco – PSG | Typ: PSG wygra + BTTS @2.65 STS

Monaco – PSG | Typ: Mbappe strzeli + PSG wygra @2.15 STS