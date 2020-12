Bayer Leverkusen – Slavia Praga. Typy, kursy (10.12.2020)

W ramach 6. kolejki grupy C Ligi Europy, Bayer Leverkusen zagra na własnym obiekcie ze Slavią Praga. Obie ekipy mają tyle samo punktów i są pewne awansu. Oznacza to, iż ostatni grupowy mecz zadecyduje o losach pierwszego miejsca.

Bayer Leverkusen – Slavia Praga zapowiedź (czwartek, 18:55)

Piłkarze Bayeru Leverkusen z pewnością nie zawiedli swoich sympatyków podczas trwającej edycji Ligi Europy. Niemiecki klub zdołał zdobyć dwanaście punktów w pięciu meczach i zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli. Jedyna porażka przypada właśnie na mecz z czwartkowym rywalem. Bayer musiał uznać wyższość Slavii w Pradze.

Pierwszy mecz obu ekip zakończył się skromnym zwycięstwem czeskiej ekipy. Gola na wagę trzech punktów strzelił w 80. minucie Peter Olayinka. Wcześniej rzutu karnego nie wykorzystał Nicolae Stanciu. Zawodnicy Bayeru mimo wszystko pokazali się z dobrej strony, gdyż od 22. minuty grali w osłabieniu. Czerwoną kartkę zobaczył Bellarabi.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

Rezultat z tego spotkania stawia zespół z Pragi w zdecydowanie lepszej sytuacji. Bayer musi najprawdopodobniej wygrać różnicą dwóch bramek, by cieszyć się z pierwszego miejsca. Jeśli Slavia trafi bowiem do siatki w Leverkusen, to każde zwycięstwo “Aptekarzy” różnicą jednego gola będzie promować czeski klub.

Bayer Leverkusen – Slavia Praga kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Bayer Leverkusen. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.64. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.20. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 5.20.

Bayer Leverkusen – Slavia Praga typy

Choć Slavia wygrała pierwszy mecz, to przebieg całego spotkania sugeruje, iż ekipa “Aptekarzy” może śmiało powalczyć o zwycięstwo na własnym obiekcie, które być może zagwarantuje awans z pierwszego miejsca.

Bayer Leverkusen – Slavia Praga | Typ: Bayer wygra i powyżej 1.5 bramki 1.83 @ Betclic

Bayer Leverkusen – Slavia Praga | Typ: Bayer wygra różnicą minimum dwóch goli 2.65 @ Betclic