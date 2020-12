Everton F.C. – Manchester City. Typy, kursy (28.12.2020)

Everton F.C. podejmie na własnym stadionie Manchester City. Czy to spotkanie może zakończyć się sensacją i triumfem gospodarzy?

Everton F.C. – Manchester City zapowiedź

Podopieczni Carlo Ancelottiego są jednym z najbardziej pozytywnych zaskoczeń tego sezonu Premier League. Zespół aktualnie znajduje się na drugim miejscu w lidze, z 29 punktami w 15 meczach. Co więcej, do pierwszego Liverpoolu drużyna traci tylko trzy punkty. Warto również zauważyć na ich formę w ostatnich spotkaniach – z poprzednich pięciu cztery razy wygrali i raz zremisowali.

Z kolei “Obywatele” po niezbyt udanym początku sezonu powoli wracają do czołówki. Zespół nie przegrał żadnego z sześciu spotkań w lidze i przesunął się na szóstą pozycję w lidze. Do drugiego miejsca brakuje mu jednak tylko trzech punktów, co tylko pokazuje, jak wyrównana jest Premier League w tym sezonie.

Pięć ostatnich pojedynków zespołów zakończyło się triumfami podopiecznych Pepa Guardioli. Czy tym razem będzie podobnie, a może gospodarze spróbują zaskoczyć rywali?

Everton F.C. – Manchester City kursy

Wyraźnym faworytem bukmacherów do zdobycia trzech punktów są goście. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.41, natomiast na triumf gospodarzy aż 7.42. Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 5.10.

Everton F.C. – Manchester City typy

Z obu stron można się tutaj spodziewać goli. Podopieczni Carlo Ancelottiego na własnym stadionie częściej zdobywają bramki przed przerwą, dlatego również tym razem można tego oczekiwać.

Everton – Man City | Typ: Obie drużyny strzelą @1.85 Totolotek

Everton – Man City | Typ: Everton strzeli w pierwszej połowie @2.98 Totolotek