Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Zabrze. Typy, kursy (07.02.2021)

Przed tygodniem jedni i drudzy grali z topowymi drużynami i zgarniali punkty. W lepszych nastrojach Podbeskidzie, które sensacyjnie ograło Legię. Górnik Zabrze też nie może narzekać po remisie z Lechem Poznań. Teraz czas na “derby” województwa śląskiego.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Zabrze zapowiedź (niedziela, 15:00)

Wszyscy wiedzieli przed wiosną, że Podbeskidzie jest w trudnej sytuacji. Sporo zmian w składzie, wymiana trenera na koniec jesieni oraz strata do bezpiecznej strefy. Do tego start z Legią miał utrudnić sytuacje, a tu się okazuje, że pomógł. Wygrana nad mistrzem i jednym z głównych kandydatów do kolejnego tytułu na pewno dała nadzieję w Bielsku na utrzymanie. Teraz jednak czas pójść za ciosem i zdobyć kolejne punkty z trudnym rywalem. Mowa bowiem o piątym Górniku Zabrze.

KSG ruszyli od remisu z Lechem, choć mogło być gorzej. Wszystko za sprawą arbitra, który dwukrotnie cofał swoje decyzje o karnych dla poznaniaków. Górnicy bardzo dobrze w tym sezonie spisują się poza Zabrzem. Zresztą na wyjazdach zdobyli więcej punktów niż u siebie, co jeszcze do niedawna było nie do pomyślenia. Teraz są faworytem, ale często w takich meczach, zwłaszcza na wyjeździe, gra się o wiele trudniej.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Zabrze kursy bukmacherskie

W TOTALbet kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

Podbeskidzie wygra, kurs: 4,10

Górnik wygra, kurs: 1,95

Remis, kurs: 3,45

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Zabrze typy

Górnik Zabrze sporo wygrywa poza domem, ale pamiętajmy o starcie Podbeskidzia. Zwycięstwo nad Legią to ogromny kop motywacyjny w walce o utrzymanie. Łatwo zabrzanom nie będzie, dlatego stawiamy na bramkowy remis.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Zabrze | Typ: Obie strzelą @ 1,82 TOTALbet

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Zabrze | Typ: Remis @ 3,45 TOTALbet