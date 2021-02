Nantes – Olympique Marsylia. Typy, kursy (20.02.2021)

Pojedynek Nantes z Olympique Marsylia to starcie drużyn, które nie rozpieszczają ostatnio swoich fanów. Która z ekip okaże się dzisiaj lepsza?

Nantes – Olympique Marsylia zapowiedź (sobota, 17:00)

Nantes dzięki wyjazdowej wygranej wynikiem 3:1 nad Angers, przerwało koszmarną serię 16 spotkań bez wygranej! W tym czasie drużyna zanotowała 8 remisów oraz 8 porażek. Tak tragiczna dyspozycja musiała odbić się na pozycji w tabeli. Nantes zajmuje obecnie 18 miejsce, jednak o dziwo strata do znajdującego się wyżej Lorient wynosi tylko punkt. Co prawda jest to w zasadzie jedyny rywal z bezpiecznej strefy, z którym drużyna może nawiązać rywalizację, bowiem 16. Strasbourg oddalony jest od niej aż na 6 punktów. Tragiczny bilans bramkowy na poziomie 25:40 w zasadzie mówi wszystko na temat gry Nantes, jednakże do końca sezonu pozostało jeszcze wiele spotkań, a jak widać szanse na utrzymanie są naprawdę spore.

Marsylia również zanotowała w miniony weekend wygraną. Marsylczycy pokonali w derbach Lazurowego wybrzeża Niceę wynikiem 3:2. Komplet punktów w tym starciu pozwolił drużynie zakończyć serię 7 ligowych spotkań bez wygranej. Mimo kryzysu formy oraz zamieszania związanego z odejściem Villasa Boasa, Marsylia zajmuje niezłe 6 miejsce w tabeli i traci tylko punkt do znajdującego się lokatę wyżej Rennes. Niestety nie zobaczymy dzisiaj na boisku Arkadiusza Milika, który z powodu urazu zmuszony będzie opuścić drugi mecz z rzędu. Do składu na szczęście powraca Thauvin, którego obecność w kadrze zawsze stanowi wartość dodatnią.

Nantes – Olympique Marsylia kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Nantes – 2.90; remis – 3.2; zwycięstwo Marsylii – 2.60.

Nantes – Olympique Marsylia nasze typy

Mimo wszystko wydaje się, że goście znajdują się w lepszej formie oraz ich sytuacja jest mniej skomplikowana. Stawiamy zatem na Marsylię z podpórką oraz over 1.5 goli w meczu. Obie ekipy nie grały ostatnio dobrze w defensywie, dlatego naszym drugim typem na ten mecz będzie BTTS.

Nantes – Olympique Marsylia | Typ: X2 + over 1.5 gola @1.95 BETFAN

Nantes – Olympqiue Marsylia | Typ: BTTS @1.90 BETFAN