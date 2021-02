WBA – Brighton. Typy, kursy (27.02.2021)

Walka o utrzymanie w Premier League wygląda coraz bardziej ciekawie, gdyż kolejne zespoły zaczynają notować dobre rezultaty. Po ostatnich udanych kolejkach dla Fulham, nogi zaczęły drżeć pod takimi zespołami jak Newcastle i Brighton. Czy Mewom uda się dzisiaj zgarnąć korzystny rezultat i uniknąć zagrożenia?

WBA – Brighton zapowiedź (sobota, 16:00)

Sytuacja w tabeli gospodarzy jest niezwykle trudna. Wyprzedzają oni jedynie słabiutkie Sheffield, a przy braku zwycięstw strata do bezpiecznego miejsca jest już teraz bardzo wyraźna. Odrobienie 11. punktów przy zaledwie 13. kolejkach do końca wydaje się być karkołomnym wyzwaniem, co z drugiej strony oznacza, że The Baggies mogą już postawić wszystko na jedną kartę. Największą bolączką WBA jest z pewnością defensywa, gdyż stracili w tym sezonie ligowym już 55 goli, o 12 więcej niż znajdujące się ex aequo na drugim miejscu ekipy Leeds, Crystal Palace, Southampton oraz Newcastle.

W przypadku Brighton sytuacja jest nieco lepsza, nie tylko ze względu na pozycję startową, ale także ze względu na formę zespołu. Co prawda ostatnie cztery starcia we wszystkich rozgrywkach nie były dla nich zbyt udane, tak sama gra może napawać optymizmem. Wcześniejsze potyczki były już bardziej pozytywne jeśli chodzi o rezultaty, gdyż pokonali oni Tottenham oraz Liverpool. Ostatnia domowa konfrontacja z Crystal Palace musiała być niezwykle frustrująca dla Brighton, które przez cały mecz kompletnie dominowało na boisku, a mimo to nie wywalczyło nawet jednego punktu. W sobotę Mewy będą chciały to zmienić.

WBA – Brighton kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo WBA, kurs: 4.14

– remis, kurs: 3.50

– zwycięstwo Brighton, kurs: 1.95

WBA – Brighton nasze typy

Lepiej w ostatnim czasie prezentuje się Brighton i to tę drużynę typujemy jako zwycięzcę konfrontacji. Gospodarze grają już jednak bez presji i mogą pójść na całość, co może zwiastować spore emocje.

WBA – Brighton | Typ: Brighton wygra @1.95 BETFAN

WBA – Brighton | Typ: Powyżej 2,5 gola @2.02 BETFAN