Burnley – Leicester City. Typy, kursy (03.03.2021)

Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejsze starcie pomiędzy Burnley a Leicester City. Bukmacherzy jednak nie mają większych wątpliwości co do wyboru faworyta na to spotkanie i na pewno można spodziewać się, że to goście będą przeważali w tym meczu. Gospodarze jednak po ostatniej porażce z Tottenhamem mają nadzieję na lepszy rezultat i fani Burnley wierzą, że ich ulubieńcy będą w stanie postawić się dzisiaj byłym mistrzom Anglii. Goście wciąż są w walce o czołową czwórkę Premier League, a brak zwycięstwa w takim meczu jak dzisiaj byłby na pewno bardzo rozczarowujący. Szykuje się naprawdę interesujące starcie na Turf Moor.

Burnley – Leicester City zapowiedź (środa, 19:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia od pewnego czasu mają na ten sezon jeden cel, czyli utrzymanie się w Premier League. Gracze Burnley wiedzą, że nie walczą o już o środek tabeli, bo ich forma w tegorocznych rozgrywkach nie jest idealna. Na ten moment gospodarze dzisiejszego starcia muszą oglądać się do tyłu i liczyć na to, że taka gra wystarczy na utrzymanie w Premier League. Przewaga nad strefą spadkową nie jest aktualnie już taka duża i fani Burnley na pewno nie chcą widzieć dłuższej serii porażek.

Goście dzisiejszego meczu po ostatniej porażce nad Arsenalem muszą jak najszybciej się pozbierać i zagrać na zdecydowanie wyższym poziomie w spotkaniu z Burnley. Walka o TOP4 nie wybacza błędów i zawodnicy Leicester bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę. Dzisiejsze spotkanie jest dal nich bardzo ważne, a brak zwycięstwa może spowodować start pewnego kryzysu. Lisy odpadły ostatnio z Ligi Europy i fani na pewno oczekują natychmiastowej poprawy w wynikach.

Burnley – Leicester City kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Leicester City. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.05. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Burnley – Leicester City, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 4.05.

Burnley – Leicester City nasze typy

Obie ekipy nie mogą zaliczyć poprzedniego weekendu do udanych. Gracze Leicester przegrali w kiepskim stylu na własnym obiekcie z Arsenalem, a gracze Burnley nie mieli żadnych szans w starciu z Tottenhamem, który rozgromił ich na swoim stadionie. Dzisiaj bukmacherzy nie mają większych wątpliwości i stawiają na ekipę gości, która w tym sezonie gra na zdecydowanie wyższym poziomie od Burnley. Mimo wszystko gospodarze tego meczu od czasu do czasu będą w stanie postraszyć Leicester, które w ostatnim czasie nie gra swojego najlepszego futbolu. Goście jednak dysponują większym potencjałem kadrowym i to może okazać się kluczowe w dzisiejszym starciu.

Burnley – Leicester City | Typ: Każda drużyna powyżej 1 żółtej kartki @4.00 BETFAN

Burnley – Leicester City | Typ: Powyżej 1 bramki, powyżej 2 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych @3.25 BETFAN