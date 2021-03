Barcelona – Huesca. Typy, kursy (15.03.2021)

Rywalizacja Barcelony z Huescą zakończy 27. kolejkę LaLiga. Czy “Duma Katalonii” wykorzysta potknięcie piłkarzy Atletico Madryt i zdoła odrobić dwa punkty do lidera?

Barcelona – Huesca zapowiedź (poniedziałek 21:00)

Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że Atletico Madryt jest na bardzo dobrej drodze, by zdobyć tytuł mistrzowski. Piłkarze Diego Simeone nie tylko mieli sporą przewagę nad resztą stawki, ale również rozegrali wtedy mniejszą liczbę spotkań. “Los Rojiblancos” odrobili zaległości i aktualnie mają sześć punktów przewagi nad drugim Realem Madryt.

Sytuacja może ulec zmianie, jeśli Barcelona wygra spotkanie na własnym obiekcie z Huescą. “Duma Katalonii” traci aktualnie siedem oczek do Atletico. Oznacza to, iż różnica po poniedziałkowym spotkaniu ekipy Koemana może wynosić “zaledwie” cztery punkty. Zmienia to całkowicie optykę na rywalizację o mistrzostwo.

Teoretycznie piłkarze Barcelony nie powinni mieć większych problemów z wygraniem spotkania. Huesca to ostatnia zespół LaLiga, który traci aktualnie cztery oczka do bezpiecznej lokaty. Sympatyków beniaminka może jednak nieco cieszyć fakt, iż zespół nie składa jeszcze broni co potwierdza zwycięstwo z Granadą, a także remis z Eibarem.

Barcelona – Huesca kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Barcelona. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.18. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 7.75. Triumf gości oceniono na kurs 13.50.

Barcelona – Huesca typy

Jeśli Barcelona myśli na poważnie o mistrzostwie, to zwycięstwo w rywalizacji z Huescą jest obowiązkiem. Trudno zatem sobie wyobrazić inny scenariusz niż wygrana “Dumy Katalonii”.

Barcelona – Huesca | Typ: Pierwsza połowa powyżej 1.5 bramki 1.89 @ STS

Barcelona – Huesca | Typ: Barcelona strzeli powyżej 3,5 bramki w meczu 2.55 @ STS