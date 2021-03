🇱🇺 Luksemburg – Portugalia 🇵🇹 Typy, kursy (30.03.2021)

Po pechowym remisie w rywalizacji z Serbią, reprezentacja Portugalii z pewnością będzie chciała zakończyć marcowe zgrupowanie zwycięstwem. Jest ku temu bardzo dobra okazja, gdyż mistrz Europy z 2016 roku zmierzy się na wyjeździe z Luksemburgiem.

Luksemburg – Portugalia zapowiedź (wtorek, 20:45)

Piłkarze Luksemburga w bardzo dobrym stylu zaczęli eliminacje do mistrzostw świata w Katarze. Podopieczni Luka Holtza wygrali bowiem wyjazdowe starcie z Irlandią 1:0. Na pierwszy rzut oka ten wynik wydaje się niemałą sensacją. Jeśli jednak spojrzymy na ostatnie rezultaty Irlandii, to zwycięstwo Luksemburga nie jest już taką niespodzianką. Irlandia nie wygrała meczu od listopada 2019 roku, kiedy to triumfowała w starciu z Nową Zelandią.

Oprócz jednego spotkania eliminacyjnego, Luksemburg rozegrał w marcu także starcie towarzyskie. Potyczka z Katarem zakończyła się zwycięstwem gospodarza najbliższych mistrzostw świata. Katar wygrał 1:0 po golu Mutariego.

Skromnym zwycięstwem 1:0 z Azerbejdżanem, a także remisem 2;2 z Serbią, reprezentacja Portugalii rozpoczęła walkę o udział w mistrzostwach świata. Podział punktów w tym drugim starciu był dla Portugalczyków niezwykle pechowy, gdyż tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego do siatki trafił Cristiano Ronaldo, jednakże arbiter nie uznał gola zawodnika Juventusu, gdyż z jego perspektywy futbolówka nie minęła linii bramkowej.

Luksemburg – Portugalia kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Portugalia. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.16. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 10. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 34.

Luksemburg – Portugalia typy

Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz niż zwycięstwo Portugalii. Typujemy zatem pewną wygraną gości.

Luksemburg – Portugalia | Typ: Portugalia wygra do przerwy i cały mecz 1.52 @ LV BET

Luksemburg – Portugalia | Typ: Portugalia powyżej 2.5 bramki w meczu 1.85 @ LV BET