🇬🇧 Szkocja – 🇫🇴 Wyspy Owcze. Typy, kursy (31.03.2021)

Szkocja średnio rozpoczęła eliminacje MŚ 2022. Z Wyspami Owczymi muszą już zacząć prezentować się lepiej.

Szkocja – Wyspy Owcze zapowiedź

„The Tartan Army” walkę o bilety do Kataru rozpoczęli od dwóch remisów – z Izraelem i Austrią. To mimo wszystko rozczarowanie, wszak jesienią w wielkim stylu zakwalifikowali się do EURO 2020, znakomicie także spisywali się w Lidze Narodów (trzy zwycięstwa, remis i dwie porażki).

Wyspy Owcze z kolei w niedzielę postraszyły Austriaków (1:3), wcześniej zaś zremisowały z Mołdawią. W Lidze Narodów zaś grały wspaniale (trzy zwycięstwa, trzy remisy).

Ostatni raz, obie reprezentacje naprzeciw siebie stanęły 10 lat temu. W towarzyskim meczu zdecydowanie lepsza była drużyna z Wysp Brytyjskich, która wygrała 3:0.

Szkocja – Wyspy Owcze kursy

Kurs na Szkotów to 1,15, podczas gdy na „Farerów” 20,32. Stawiając na remis, można zarobić 8,25.

Szkocja – Wyspy Owcze nasze typy

Jeśli Szkotom marzy się pierwszy od 24 lat udział na mundialu, muszą zacząć wygrywać. Wyspy Owcze to idealny rywal do przełamania, choć nie zakładamy w Glasgow spacerku dla gospodarzy.

Szkocja – Wyspy Owcze | typ: powyżej 2,5 goli @1,72 Totolotek

Szkocja – Wyspy Owcze | Typ: obie drużyny strzelą @2,71 Totolotek