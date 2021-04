Śląsk Wrocław – Podbeskidzie Bielsko-Biała 🇵🇱 Typy, kursy (20.04.2021)

Śląsk Wrocław tym razem zmierzy się z Podbeskidziem. Czy “Górale” stawią czoła zespołowi Jacka Magiery?

Śląsk Wrocław – Podbeskidzie Bielsko-Biała zapowiedź

Po przejęciu wrocławskiego zespołu przez Jacka Magierę, widać postęp w grze. Mimo to WKS wciąż ma problemy z wykańczaniem akcji. W trzech ostatnich spotkaniach drużyna zanotowała jedno zwycięstwo 1:0 i dwa remisy po 1:1. Aktualnie zespół znajduje się na siódmej lokacie, z 35 punktami na koncie.

Tymczasem podopieczni Roberta Kasperczyka w meczach ligowych mają przebłyski, aczkolwiek ostatnio mają problemy ze zdobywaniem punktów. Poza zwycięstwem z Wisłą Kraków bielszczanie ostatni raz wygrali jeszcze na początku lutego. W tej chwili “Górale” są tuż nad strefą spadkową, gromadząc 21 punktów.

Po raz ostatni starcie zespołów zakończyło się triumfem Podbeskidzia jeszcze w 2007 roku. Wówczas obie drużyny występowały w 1. Lidze, a “Górale” wygrali 3:0. Czy bielszczanie po kilkunastu latach się przełamią?

Śląsk Wrocław – Podbeskidzie Bielsko-Biała kursy

Zdaniem bukmacherów to spotkanie powinno się zakończyć trzema punktami gospodarzy. Kurs na to zdarzenie wynosi 2.15, natomiast na triumf gości 3.55. Za to szanse na remis oceniono na 3.40.

Śląsk Wrocław – Podbeskidzie Bielsko-Biała fakty meczowe

WKS nie przegrał meczu od 7 marca.

“Górale” wygrali tylko raz w dziewięciu ostatnich spotkaniach.

Bielszczanie nie wygrali w tym sezonie ani jednego wyjazdowego meczu.

Śląsk Wrocław – Podbeskidzie Bielsko-Biała typy

Obie drużyny ostatnio nie błyszczą w ataku, dlatego można się spodziewać liczby bramek poniżej trzech. Można zaryzykować i postawić na to, że WKS wygra do zera, gdyż zapowiada się podobne starcie jak wtedy, gdy wrocławianie mierzyli się z Jagiellonią.

Śląsk – Podbeskidzie | Typ: Poniżej 2.5 goli @1.78 STS

Śląsk – Podbeskidzie | Typ: Śląsk wygra do zera @3.40 STS