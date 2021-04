Atletico Madryt – SD Huesca 🇪🇸 Typy, kursy (22.04.2021)

Atletico Madryt w pi─ůtkowym spotkaniu LaLigi podejmie u siebie Huesc─Ö. Czy podopieczni Diego Simeone umocni─ů si─Ö na pozycji lidera?

Atletico Madryt – SD Huesca zapowied┼║

Podopieczni Diego Simeone po 31. kolejce wci─ů┼╝ utrzymywali si─Ö na pozycji lidera. Sw├│j wtorkowy mecz wygra┼é jednak Real Madryt, przez co zesp├│┼é przynajmniej na moment spad┼é na drug─ů pozycj─Ö, maj─ůc tyle samo punkt├│w co lokalny rywal. ÔÇťLos ColchonerosÔÇŁ w ostatnim czasie graj─ů w kratk─Ö, ale wci─ů┼╝ wykazuj─ů mistrzowskie aspiracje. Dowodem na to jest cho─çby pogrom w meczu z SD Eibar 5:0.

Tymczasem dru┼╝yna go┼Ťci stara si─Ö o to, by si─Ö utrzyma─ç w hiszpa┼äskiej elicie. Zesp├│┼é aktualnie znajduje si─Ö na 18. miejscu z 27 punktami na koncie, aczkolwiek do bezpiecznej strefy traci tylko oczko. Trzeba doda─ç, ┼╝e niedawno pi┼ékarze z Aragonii mieli dobry czas – w kwietniu pokonali Levante i Elche, ale ostatnio przegrali 0:1 z Alaves.

Poprzednie starcie zespo┼é├│w zako┼äczy┼éo si─Ö sensacj─ů. W├│wczas po 90 minutach na tablicy wynik├│w widnia┼é bezbramkowy remis. A czego mo┼╝na si─Ö spodziewa─ç tym razem?

Atletico Madryt – SD Huesca kursy

Wyra┼║nym faworytem bukmacher├│w w tym pojedynku jest dru┼╝yna gospodarzy. Kurs na jej zwyci─Östwo wynosi 1.43, natomiast jej rywali 7.80. Z kolei szanse na remis oceniono na 4.50.

Atletico Madryt – SD Huesca fakty meczowe

W dwóch ostatnich meczach zespołu z Madrytu bramki zdobywał Yannick Carrasco.

Atletico nie przegrało czterech kolejnych spotkań u siebie.

Huesca na wyje┼║dzie rzadko szuka swoich szans z rzut├│w ro┼╝nych.

Atletico Madryt – SD Huesca typy

Raczej nie nale┼╝y si─Ö tutaj spodziewa─ç innego rozwi─ůzania ni┼╝ triumf gospodarzy. Mo┼╝e znowu drog─Ö do bramki znajdzie Yannick Carrasco?

Atletico – Huesca | Typ: Atletico wygra @1.43 STS

Atletico – Huesca | Typ: Yannick Carrasco strzeli gola @4.25 STS