Chelsea – Fulham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (01.05.2021)

Walka o top 4 w Premier League wygl膮da niezwykle emocjonuj膮co i na kilka kolejek przed ko艅cem nie mo偶emy mie膰 pewno艣ci, kt贸re zespo艂y zobaczymy w kolejnej edycji Ligi Mistrz贸w. Chelsea spr贸buje dzisiaj dopisa膰 punkty na swoje konto w meczu z walcz膮cym o utrzymanie Fulham.

Chelsea – Fulham zapowied藕 (sobota, 18:30)

Dla Chelsea przyj艣cie na Stamford Bridge Thomasa Tuchela okaza艂o si臋 zbawienne. The Blues wskoczyli na odpowiednie tory, szybko w艂膮czyli si臋 do walki o top 4, a tak偶e awansowali do p贸艂fina艂u Ligi Mistrz贸w. Pierwszy wyjazdowy mecz z Realem Madryt zako艅czy艂 si臋 remisem 1:1, kt贸ry minimalnie wi臋cej szans na awans daje londy艅czykom. W Premier League walka o czo艂ow膮 czw贸rk臋 wygl膮da bardzo ciekawie i na razie to Chelsea dyktuje warunki. Trudny terminarz na koniec sezonu sprawia, 偶e pozosta艂e dru偶yny nie s膮 jednak bez szans.

Fulham jest w coraz trudniejszej sytuacji, a pozostanie w lidze b臋dzie graniczy艂o z cudem. Ekipa Scotta Parkera na pi臋膰 kolejek przed ko艅cem ma a偶 siedem punkt贸w straty do pierwszego bezpiecznego miejsca, co mo偶e stanowi膰 przeszkod臋 nie do pokonania. W ostatnich pi臋ciu kolejkach The Cottagers zdobyli zaledwie jeden punkt po remisie z Arsenalem. To zdecydowanie za ma艂o, je艣li chc膮 przed艂u偶y膰 swoje szanse na pozostanie w stawce.

Chelsea – Fulham przewidywane sk艂ady

Chelsea:聽Mendy; Zouma, Silva, Christensen; James, Jorginho, Kante, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz

Fulham:聽Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Decordova-Reid, Lemina, Zambo Anguissa, Lookman; Maja, Mitrovic

Chelsea – Fulham kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Chelsea, kurs: 1.60

remis, kurs: 4.10

zwyci臋stwo Fulham, kurs: 6.20

Chelsea – Fulham fakty meczowe

Chelsea 4 mecze bez pora偶ki

Chelsea poni偶ej 2,5 gola w ostatnich 5 meczach

Fulham 5 mecz贸w bez zwyci臋stwa i 5 bez czystego konta

Chelsea – Fulham nasze typy

Naszym zdaniem szykuje si臋 bardzo trudny mecz dla gospodarzy. Fulham nadal ma o co walczy膰, a dodatkowy dreszczyk emocji zapewnia fakt, 偶e b臋dzie to pojedynek derbowy. Uwa偶amy, 偶e zobaczymy dzi艣 bramki z obu stron.

Chelsea 鈥 Fulham | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych @3.10 BETFAN

Chelsea 鈥 Fulham | Typ: Ponad 1.5 gola i 8.5 rzut贸w ro偶nych @1.92 BETFAN