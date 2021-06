🇩🇰 Dania – Belgia 🇧🇪 Typy, kursy (17.06.2021)

To może być najciekawszy mecz grupy B. Reprezentacja Danii zmierzy się bowiem w Kopenhadze z Belgią. Czy “Czerwone Diabły” udźwigną rolę faworyta i wygrają tę potyczkę?

Dania – Belgia zapowiedź (czwartek, 17.06.2021 18:00)

Po udanym starcie w eliminacjach do mistrzostw świata, apetyty w szeregach reprezentacji Danii z pewnością są spore. Duńczycy trafili do jednej grupy z Belgią, Rosją oraz Finlandią. Szanse na awans do dalszej fazy Euro 2020 są zatem dość duże. Na pewno niewątpliwą motywacją w walce o najwyższe cele byłoby zwycięstwo z Belgią.

“Czerwone Diabły” chcą w końcu osiągnąć długo wyczekiwany sukces na wielkiej imprezie z obecną generacją zawodników. W 2018 roku podczas mistrzostw świata w Rosji było blisko, jednakże na przeszkodzie w półfinale stanęła Francja, ostateczny triumfator tego turnieju. Czy w trakcie Euro 2020 Belgowie sięgną po puchar?

Ostatni raz reprezentacja Danii rywalizowała z Belgią 18 listopada 2020 roku. Mecz w ramach Ligi Narodów zakończył się zwycięstwem “Czerwonych Diabłów” 4:2.

Dania – Belgia przewidywane składy

Na ten moment jest za wcześnie, by przewidzieć jedenastki obu reprezentacji. Gdy zobaczymy listę powołanych zawodników, sytuacja będzie bardziej przejrzysta.

Dania – Belgia kursy bukmacherów

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Danii, kurs: 3.60

– remis, kurs: 3.20

– zwycięstwo Belgii, kurs: 2.08

Dania – Belgia nasze typy

Biorąc przede wszystkim pod uwagę potencjał kadrowy obu reprezentacji, możemy spodziewać się bardzo ciekawego spotkania, w którym nie powinno zabraknąć goli.

Dania – Belgia | Typ: Obie drużyny strzelą gola, 1.77 @ BETFAN

Dania – Belgia | Typ: Pierwsza połowa powyżej 1.5 bramki 2.81 @ BETFAN

