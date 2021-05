Atletico Madryt – Real Sociedad 🇪🇸 Typy, kursy (12.05.2021)

Ostatni 艣rodowy mecz w LaLiga i najwa偶niejsze spotkanie 36. kolejki. Atletico Madryt – Real Sociedad to mecz na szczycie, ale przede wszystkim kluczowe starcie dla los贸w mistrzostwa. Los Colchoneros musz膮 po prostu ucieka膰 przed rywalami.

Atletico Madryt – Real Sociedad zapowied藕 (艣roda, 22:00)

Dru偶yna Diego Simeone mo偶e czu膰 niedosyt, ale i zadowolenie po ostatnim weekendzie. Wydaje si臋, 偶e to oni byli bli偶si wygrania na Camp Nou. Jednak bezbramkowy remis nie by艂 taki z艂y, wobec remisu Realu Madryt dzie艅 p贸藕niej. Najtrudniejsz膮 kolejk臋 przetrwali na pierwszym miejscu i teraz maj膮 dobr膮 pozycj臋 w kierunku mistrzostwa. Na pocz膮tek najtrudniejszy rywal, pi膮ty Real Sociedad. Jednak miejsce w tabeli to jedno, a liczba punkt贸w to drugie. Forma? Nie najgorsza – trzy wygrane w czterech meczach, ale w tym wpadka z Huesk膮. Na dzisiaj dru偶yna Imanola Alguacila jest coraz bli偶sza zako艅czenia sezonu na pi膮tym miejscu, ale tu偶 za nimi Betis i Villarreal – dwa i cztery punkty straty.

Co ciekawe obie dru偶yny czeka taki sam finisz sezonu, ale w r贸偶nej kolejno艣ci zagraj膮 z Osasun膮 i Valladolid. To wydaje si臋 by膰 dobra pozycja w kierunku osi膮gni臋cia swoich cel贸w. Dla Realu to miejsce tu偶 za Lig膮 Mistrz贸w, dla Atletico tylko mistrzostwo. Zw艂aszcza patrz膮c na to jak膮 mieli przewag臋 w pewnym momencie sezonu. Teraz jednak wr贸ci艂 na dobre Luis Suarez i to na nim powinni opiera膰 ofensyw臋.

Fakty meczowe

Atletico wygra艂o cztery ostatnie domowe mecze

Real Sociedad zdoby艂 9 na 12 mo偶liwych punkt贸w w czterech spotkaniach

W pierwszym meczu by艂o 2:0 dla go艣ci ze stolicy Hiszpanii

Atletico Madryt – Real Sociedad kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Atletico wygra, kurs: 1,62

Real wygra, kurs: 5,60

Remis, kurs: 3,85

Atletico Madryt – Real Sociedad typy

Mo偶e i ryzykownie, ale scenariusz tego meczu powinien by膰 do艣膰 spokojny. 0:0 do przerwy, a p贸藕niej Atletico wci艣nie jednego, mo偶e dwa gole i wygra.

Typ: Atletico wygra do 0 @ 2,37 TOTALbet

Typ: 0:0 do przerwy @ 2,65 TOTALbet