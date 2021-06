🇲🇰 Macedonia Północna – Holandia 🇳🇱 Typy, kursy (21.06.2021)

W ostatniej kolejce grupy C dojdzie do spotkania Dawida z Goliatem. Macedonia P贸艂nocna – Holandia to starcie ekip o kompletnie r贸偶nych celach na ten turniej. Dla dru偶yny z Ba艂kan贸w sam udzia艂 jest sukcesem, za艣 Oranje chc膮 powalczy膰 o jak najwy偶sze cele.

Macedonia P贸艂nocna – Holandia zapowied藕 (poniedzia艂ek, 21.06.2021, 18:00)

Po dw贸ch spotkaniach w Bukareszcie, Macedonia P贸艂nocna musi pojecha膰 w kierunku p贸艂nocno-zachodnim. W Amsterdamie na obiekcie Ajaksu zagraj膮 sw贸j ostatni grupowy mecz na Euro 2020. Rywalem Holandia, a wi臋c najtrudniejsze zosta艂o na koniec. Gospodarze tego meczu chc膮 przyklepa膰 sw贸j awans i trafi膰 na jak najs艂abszego rywala w 1/8 fina艂u. Kr贸tko m贸wi膮c by艂a dru偶yna Ronalda Koemana nawet w rezerwowym sk艂adzie, ale b臋dzie chcia艂a wygra膰 i b臋dzie zdecydowanym faworytem tego spotkania.

Macedonia P贸艂nocna – Holandia przewidywane sk艂ady

W przeddzie艅 meczu pojawi膮 si臋 sk艂ady.

Macedonia P贸艂nocna – Holandia kursy bukmacher贸w

BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Macedonia wygra, kurs: 15,50

Holandia wygra, kurs: 1,18

Remis, kurs: 6,30

Macedonia P贸艂nocna – Holandia typy

Wkr贸tce pojawi膮 si臋 typy na to spotkanie

