🇺🇦 Ukraina – Austria 🇦🇹 Typy, kursy (21.06.2021)

Ostatnia kolejka to mecz dru偶yn, dla kt贸rych celem jest awans do 1/8 fina艂u. Ukraina – Austria nie zapowiada si臋 na hit Euro. Mimo wszystko powinno nas czeka膰 otwarte spotkanie o drugie i trzecie miejsce w grupie C.

Ukraina – Austria zapowied藕 (poniedzia艂ek, 21.06.2021, 18:00)

Jedni i drudzy nie mog膮 narzeka膰 na turniejowe losowanie. Poza Holandi膮 nie dostali 偶adnego faworyta tego turnieju. Macedonia P贸艂nocna to debiutant i kopciuszek na takim turnieju. Kr贸tko m贸wi膮c mo偶na bez wielkich wyczyn贸w zaj膮膰 drugie miejsce w grupie i nie藕le si臋 ustawi膰 przez faz膮 pucharow膮. 1/8 fina艂u dla jednych i drugich to cel numer jeden. Pytanie czy to maks na jaki sta膰 obie kadry, czy mo偶e co艣 wi臋cej? Przy dozie szcz臋艣cia mo偶e uda im si臋 dotrze膰 do 膰wier膰fina艂贸w, ale na wi臋cej trudno liczy膰.

Ukraina – Austria przewidywane sk艂ady

W przeddzie艅 meczu pojawi膮 si臋 sk艂ady.

Ukraina – Austria kursy bukmacher贸w

BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Ukraina wygra, kurs: 2,66

Austria wygra, kurs: 2,66

Remis, kurs: 3,15

Ukraina – Austria typy

Wkr贸tce pojawi膮 si臋 typy na to spotkanie

