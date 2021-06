🇬🇲 Gambia – Togo 🇹🇬 Typy, kursy (08.06.2021)

W ramach meczu towarzyskiego, reprezentacja Gambii zmierzy si臋 z Togo. Obie ekipy w swoich pierwszych czerwcowych spotkaniach zanotowa艂y zwyci臋stwa.聽

Gambia – Togo zapowied藕 (wtorek, 19:00)

Gambia w czerwcu rozegra艂a jeden mecz. By艂 to towarzyski pojedynek z reprezentacj膮 Niger, zako艅czony zwyci臋stwem Gambii 2:0. Gole w tym spotkaniu strzelili Jallow oraz Badammosi. W 2021 roku Gambia zaliczy艂a 艂膮cznie trzy starcia. Dwa poprzednie to mecze rozgrywane w ramach kwalifikacji do Pucharu Narod贸w Afryki. Najpierw Gambia wygra艂a 1:0 z Angol膮, a nast臋pnie przegra艂a 0:1 z Demokratyczn膮 Republik膮 Konga.

A偶 siedem spotka艅 w tym roku rozegra艂o Togo, kt贸re zanotowa艂o dwa zwyci臋stwa, dwa remisy i trzy pora偶ki. Ostatni mecz to towarzyskie starcie z Gwine膮, kt贸re zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem reprezentacji Togo 2:0. Dwukrotnie w tej potyczce do siatki trafi艂 Laba.

Ostatni raz Gambia rywalizowa艂a z Togo 16 pa藕dziernika 2018 roku. Mecz rozgrywany w ramach kwalifikacji do Pucharu Narodu Afryki zako艅czy艂 si臋 zwyci臋stwem Togo 1:0.

Gambia – Togo kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Gambia. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 2.6. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 2.7. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 3.1.

Gambia – Togo fakty meczowe

Gambia wygra艂a 3 z 5 ostatnich mecz贸w

Togo zanotowa艂o dwa 2 zwyci臋stwa w 5 ostatnich pojedynkach

W trzech z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w Togo traci艂o minimum jednego gola

Gambia – Togo typy

Trudno przewidzie膰 losy towarzyskiego starcia. Maj膮c jednak na uwadze nieco lepsze wyniki Gambii w ostatnich meczach, zak艂adamy, i偶 pe艂ni膮ca rol臋 gospodarza Gambia nie przegra pojedynku.

Gambia – Togo | Typ: Poni偶ej 2.5 bramki w meczu 1.5 @ LV BET聽

Gambia – Togo | Typ: Gambia wygra, remis= zwrot 1.7 @ LV BET聽