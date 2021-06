🇧🇯 Benin – Zambia 🇿🇲 Typy, kursy (08.06.2021)

We wtorkowym starciu towarzyskim, Benin zagra z Zambi膮. Kt贸ra reprezentacja wyjdzie z tego starcia zwyci臋sko? A mo偶e b臋dziemy 艣wiadkami remisu?聽

Benin – Zambia zapowied藕 (wtorek, 20:00)

Benin powraca do mecz贸w reprezentacyjnych po ponad dwumiesi臋cznej przerwie. Ostatni raz ta reprezentacja wybieg艂a na muraw臋 27 marca. By艂o to starcie rozgrywane w ramach kwalifikacji do Pucharu Narod贸w Afryki, a rywalem Beninu by艂a Nigera. Pojedynek obu reprezentacji zako艅czy艂 si臋 wtedy skromnym zwyci臋stwem Nigerii.

Zambia ma za sob膮 jeden czerwcowy mecz. Towarzysk膮 potyczk臋 z Senegalem reprezentacja Zambii nie b臋dzie wspomina膰 najlepiej, gdy偶 starcie zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Senegalu, kt贸ry triumfowa艂 3:1. Honorowe trafienie dla Zambii zanotowa艂 wtedy Dominic Chanda.

Ostatni raz Benin rywalizowa艂 z Zambi膮 13 pa藕dziernika 2019 roku. Mecz towarzyski zako艅czy艂 si臋 remisem 2:2.

Benin – Zambia kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Benin. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 2.45. Remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 2.95. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 3.05.

Benin – Zambia fakty meczowe

Benin zanotowa艂 tylko jedn膮 pora偶k臋 w pi臋ciu ostatnich meczach

Zambia wygra艂a tylko jeden mecz z pi臋ciu ostatnich potyczek

W trzech z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w Zambia traci艂a minimum jednego gola

Benin – Zambia typy

Maj膮c na uwadze fakt, i偶 jest to mecz towarzyski, liczymy na powt贸rk臋 z 2019 roku, czyli spotkanie, w kt贸rym nie zabraknie goli.

Benin – Zambia | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 2.05 @ LV BET聽

Benin – Zambia | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.9 @ LV BET聽