🇹🇼 Chińskie Tajpej – Kuwejt 🇰🇼 Typy, kursy (15.06.2021)

Chi艅skie Tajpej w spotkaniu eliminacji do Mundialu 2022 zmierzy si臋 z Kuwejtem. Czy drugi z zespo艂贸w udowodni, 偶e jest faworytem w tym starciu?

Chi艅skie Tajpej – Kuwejt zapowied藕

Reprezentacja z Tajwanu ju偶 od d艂u偶szego czasu nie mo偶e wygra膰 meczu. Ich ostatnie zwyci臋stwo mia艂o miejsce jeszcze w 2019 roku, gdy pokonali Hongkong. Od tamtej pory dru偶yna kontynuuje seri臋 siedmiu pora偶ek.

Ich rywale mog膮 mie膰 wi臋cej powod贸w do zadowolenia. Kuwejtczycy co prawda nie mog膮 wygra膰 od o艣miu spotka艅, ale wci膮偶 s膮 w walce o awans do kolejnej fazy. Musieliby tylko wygra膰 odpowiedni膮 liczb膮 goli, a Jordania w tym samym momencie przegra膰 z Australi膮. Ten drugi scenariusz jest do艣膰 realny, dlatego reprezentacja Kuwejtu wci膮偶 jest w grze.

Zespo艂y do tej pory zmierzy艂y si臋 ze sob膮 dwa razy i oba spotkania zako艅czy艂y si臋 do艣膰 wymownymi wynikami. Kuwejt wygra艂 dwa razy, w dodatku 10:0 i 9:0. Tym razem r贸wnie偶 zobaczymy efektowne zwyci臋stwo?

Chi艅skie Tajpej – Kuwejt kursy

Zdaniem bukmacher贸w, wyra藕nie wi臋ksze szanse na zwyci臋stwo ma reprezentacja Kuwejtu. Kurs na jej trzy punkty wynosi tylko 1.01, natomiast ich przeciwnik贸w a偶 44.00. Z kolei szanse na remis ustalono na 17.75.

Chi艅skie Tajpej – Kuwejt fakty meczowe

Tajwa艅czycy przegrali siedem ostatnich mecz贸w.

Kuwejtczycy kontynuuj膮 seri臋 o艣miu spotka艅 bez zwyci臋stwa.

Oba starcia zespo艂贸w ko艅czy艂y si臋 efektownymi triumfami dru偶yny z P贸艂wyspu Arabskiego.

Chi艅skie Tajpej – Kuwejt typy

Na to spotkanie s膮 dost臋pne nast臋puj膮ce zdarzenia.

Chi艅skie Tajpej – Kuwejt | Typ: Kuwejt wygra @1.01 STS

Chi艅skie Tajpej – Kuwejt | Typ: Chi艅skie Tajpej wygra @44.00 STS