🇪🇪 Flora – Legia 🇵🇱 Typy, kursy (27.07.2021)

Legia Warszawa znajduje si臋 na jak najlepszej drodze do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrz贸w. Sto艂eczna ekipa ma dobr膮 zaliczk臋 z pierwszego starcia z Flor膮, kiedy to pokona艂a Esto艅czyk贸w 2:1. W rewan偶u kibice Wojskowych spodziewaj膮 si臋 na pewno lepszej gry po swoich ulubie艅cach. Czy awans do kolejnej rundy jest tylko formalno艣ci膮?

Flora – Legia zapowied藕 (wtorek, 18:00)

Po 15. rozegranych meczach ligowych Flora plasuje si臋 na pozycji wicelidera, ust臋puj膮c rywalowi zza miedzy czyli Levadii. Cztery punkty straty w perspektywie dw贸ch spotka艅 rozegranych mniej nie sprawiaj膮 jednak, 偶e ekipa z Tallina mo偶e czu膰 si臋 bez szans na obron臋 mistrzowskiego tytu艂u. Pierwszy mecz z Legi膮 w Warszawie przez d艂ugi czas toczy艂 si臋 po my艣li Esto艅czyk贸w, kt贸rzy postawili si臋 wy偶ej notowanym rywalom.

Wojskowi potrafili jednak w samej ko艅c贸wce dramatycznej potyczki wyrwa膰 zwyci臋stwo dzi臋ki bramce zdobytej w doliczonym czasie gry drugiej po艂owy przez Lopesa. W inauguracyjnej kolejce Ekstraklasy Czes艂aw Michniewicz ewidentnie oszcz臋dza艂 swoich kluczowych pi艂karzy i na mecz z Wis艂膮 P艂ock pos艂a艂 g艂臋bokie rezerwy. Legia i tak potrafi艂a przechyli膰 szal臋 zwyci臋stwa na swoj膮 korzy艣膰 i wygra艂a 1:0.

Flora – Legia przewidywane sk艂ady

Flora:聽Igonen; Lilander, Purg, Kuusk, Lukka, Ojamaa; Zenjov, Vassiljev, Soomets, Miller; Sappinen

Legia:聽Boruc; Jedrzejczyk, Wieteska, Holownia; Juranovic, Slisz, Luquinhas, Martins, Mladenovic; Pekhart, Emreli

Flora – Legia kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Flory, kurs: 5.25

remis, kurs: 3.85

zwyci臋stwo Legii, kurs: 1.66

Flora – Legia fakty meczowe

Powy偶ej 2,5 gola w 4/5 ostatnich mecz贸w Flory

Flora zdobywa艂a pierwsz膮 bramk臋 w meczu w 9/10 ostatnich

Legia wygrywa艂a pierwsz膮 po艂ow臋 w 7/8 ostatnich mecz贸w

Flora – Legia nasze typy

Legia zagra艂a bardzo przeci臋tnie w pierwszym starciu z Flor膮. Oszcz臋dzanie si艂 lider贸w dru偶yny w meczu ligowym mo偶e przynie艣膰 oczekiwany rezultat dzisiaj. Je艣li tylko Polacy zagraj膮 na swoim poziomie, to nie powinni pozostawi膰 jakichkolwiek z艂udze艅 Esto艅czykom.

Flora 鈥 Legia | Typ: Legia wygra @1.66 BETFAN

Flora 鈥 Legia | Typ: Powy偶ej 2,5 gola @1.69 BETFAN