🇧🇪 Genk – Szachtar 🇺🇦 Typy, kursy (03.08.2021)

Ciekawie zapowiada si臋 mecz w Belgii. Genk – Szachtar mo偶e na pierwszy rzut oka nie wygl膮da na hit III rundy eliminacji. Jednak to spotkanie mo偶e przynie艣膰 sporo emocji i jeszcze wi臋cej goli!

Genk – Szachtar zapowied藕 (wtorek, 20:00)

Dwie ekipy nastawione na ofensywny futbol, to mo偶e by膰 dobry scenariusz pod kapitalne widowisko. W ubieg艂ym sezonie Genk strzela艂 ponad dwa gole na mecz w lidze belgijskiej, a obecne rozgrywki te偶 rozpocz膮艂 od wysokich wynik贸w. 2:3 w Superpucharze z Club Brugge, potem 1:1 ze Standardem Liege i 3:4 z Oostende. Te dwa ostatnie spotkania to ju偶 liga, kt贸r膮 nie najlepiej rozpocz臋li. Nadal to jednak dru偶yna z wielkim potencja艂em i wieloma pi艂karzami, kt贸rych w niedalekiej przysz艂o艣ci mo偶emy zobaczy膰 w najlepszych ligach europejskich.

Naprzeciw staje Szachtar Donieck, kt贸ry zrobi艂 pot臋偶ne wzmocnienie na 艂awce trenerskiej. Jedna z najwi臋kszych nadziei w艂oskiej my艣li szkoleniowej – Roberto De Zerbi – wybra艂 w艂a艣nie Ukrain臋. Od pocz膮tku zacz膮艂 wprowadza膰 “De Zerbi ball”. W Sassuolo wygl膮da艂o to wszystko niezwykle efektownie, a tutaj jego sytuacja b臋dzie o tyle 艂atwiejsza, 偶e w lidze b臋dzie m贸g艂 jeszcze mocniej eksperymentowa膰. Przewaga nad wi臋kszo艣ci膮 dru偶yn jest zdecydowanie wysoka, wi臋c i 艂atwiej o komplety punkt贸w. Kluczem dla ukrai艅skiej ekipy b臋d膮 oczywi艣cie puchary i obligatoryjny awans do fazy grupowej.

Genk – Szachtar kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Genk wygra, kurs: 2,64

Szachtar wygra, kurs: 2,64

Remis, kurs: 3,40

Genk – Szachtar fakty meczowe

Oba zespo艂y rozpocz臋艂y ju偶 sezon. Genk rozegra艂 trzy mecze w Belgii i 偶adnego nie wygra艂

Szachtar wygra艂 dwa ligowe spotkania

Jedni i drudzy jeszcze si臋 nie spotkali

Genk – Szachtar typy

Dwa zespo艂y graj膮ce ofensywn膮 pi艂k臋, wi臋c o gole nie powinni艣my si臋 martwi膰. Tym bardziej z ryzykanckim podej艣ciem Ukrai艅c贸w do tematu.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,55 BETFAN

Typ: Powy偶ej 2,5 bramki @ 1,70 BETFAN