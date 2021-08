🇭🇷 Dinamo Zagrzeb – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (04.08.2021)

Po udanych i co najwa偶niejsze – zako艅czonych awansami – dw贸ch rundach eliminacji do Ligi Mistrz贸w Legia Warszawa trafia na zdecydowanie najtrudniejszego rywala. Naprzeciw sto艂ecznej ekipy stanie bowiem Dinamo Zagrzeb. Bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 wygranej gospodarzy, kt贸rzy wydaj膮 si臋 by膰 lepsz膮 i bardziej do艣wiadczon膮 dru偶yn膮. Legia nie pozostaje jednak bez szans i mo偶emy spodziewa膰 si臋 po nich nawi膮zania walki z przeciwnikiem.

Dinamo Zagrzeb – Legia Warszawa zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Dinamo w rozgrywkach ligowych nie zaprezentowa艂o jak dot膮d wybitnej formy. Mistrzowie Chorwacji zdobyli zaledwie cztery punkty w trzech pierwszych kolejkach ligowych i z pewno艣ci膮 nie jest to rezultat zadowalaj膮cy fan贸w ekipy z Zagrzebia. Gospodarze 艣rodowej potyczki pewnie eliminowali swoich przeciwnik贸w w pierwszej i drugiej rundzie eliminacji i b臋d膮 tutaj liczy膰 na przed艂u偶enie swojej serii.

Legia po bardzo udanym dwumeczu z mistrzem Norwegii Bodo/Glimt nie pokazali si臋 z fenomenalnej strony w 偶adnym z kolejnych star膰. Mistrzowie Polski przegrali po rzutach karnych w meczu o Superpuchar Polski, a w ostatni weekend nie poradzili sobie z beniaminkiem Ekstraklasy Radomiakiem Radom. Czes艂aw Michniewicz ewidentnie koncentruje si臋 na eliminacjach do Ligi Mistrz贸w, wi臋c mo偶na mie膰 nadziej臋, 偶e Legia poka偶e si臋 w 艣rod臋 z lepszej strony.

Dinamo Zagrzeb – Legia Warszawa kursy bukmacher贸w

Kursy na to spotkanie w BETFAN wygl膮daj膮 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Dinama Zagrzeb, kurs: 1.71

remis, kurs: 3.70

zwyci臋stwo Legii Warszawa, kurs: 5.00

Dinamo Zagrzeb – Legia Warszawa fakty meczowe

Na ostatnich 10 mecz贸w go艣ci w a偶 8 Legia zdoby艂a pierwsz膮 bramk臋.

Gospodarze nie przegrali od 4 mecz贸w.

Na ostatnich 9 mecz贸w gospodarzy w a偶 8 strzelali oni pierwsz膮 bramk臋.

Dinamo Zagrzeb – Legia Warszawa nasze typy

Bukmacherzy wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 gospodarzom i nie jest to raczej wi臋ksze zaskoczenie. Zawodnicy Legii nie maj膮 absolutnie nic do stracenia i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e b臋d膮 chcieli zagra膰 na jak najlepszym mo偶liwym poziomie. Presja jest na gospodarzach z Chorwacji, kt贸rzy s膮 faworytami do wygrania tego dwumeczu. Szykuje si臋 mimo wszystko bardzo ciekawy mecz, kt贸ry b臋dzie sta艂 na wysokim poziomie. Gracze Dinama powinni wygra膰 ten mecz, ale go艣cie na pewno postrasz膮 swoich przeciwnik贸w.

Dinamo Zagrzeb 鈥 Legia Warszawa | Typ: Dinamo Zagrzeb @1.71 BETFAN

Dinamo Zagrzeb 鈥 Legia Warszawa | Typ: Powy偶ej 2.5 gola @2.01 BETFAN