Rennes – Lens 🇫🇷 Typy, kursy (08.08.2021)

Poprzedni sezon by艂 dla pi艂karzy Rennes bardzo m臋cz膮cy. Zesp贸艂 na przestrzeni ca艂ych rozgrywek prze偶ywa艂 wiele wzlot贸w i upadk贸w. Lens z kolei by艂o jedn膮 z rewelacji Ligue 1, dru偶yna swoj膮 gr膮 zachwyca艂a i zaskakiwa艂a ca艂膮 pi艂karsk膮 Francj臋. Dzisiaj obie ekipy zmierz膮 si臋 ze sob膮 w ramach pierwszej kolejki nowego sezonu ligi francuskiej, kt贸ra z nich oka偶e si臋 lepsza?

Rennes 鈥 Lens zapowied藕 (niedziela, 13:00)

Pomimo wielu przyg贸d, a tak偶e sporych kryzys贸w, pi艂karze Rennes zako艅czyli poprzedni sezon na 6. miejscu w tabeli, kt贸re pozwoli艂o im na udzia艂 w Lidze Konferencji. Przed d艂u偶szy czas wydawa艂o si臋, 偶e gospodarze nie b臋d膮 w stanie zagra膰 w Europucharach, wygrana w ostatniej kolejce pozwoli艂a im jednak wyprzedzi膰 swoich dzisiejszych rywali. Starcie z Lens b臋dzie dla zawodnik贸w Rennes pierwszym w tym sezonie meczem o stawk臋. Dru偶yna zaliczy艂a przeci臋tny presezon, podczas kt贸rego zwyci臋偶y艂a tylko raz 鈥 w starciu z Torino (1:0).

Lens by艂o prawdziw膮 rewelacj膮 poprzedniego sezonu Ligue 1. Zesp贸艂 przez d艂ugi czas zdawa艂 si臋 by膰 murowanym kandydatem nie tylko do Ligi Konferencji, ale tak偶e i do gry w Lidze Europy. Niestety jednak bardzo s艂aba ko艅c贸wka rozgrywek pogrzeba艂a szanse pi艂karzy z p贸艂nocy na gr臋 w Europie. Lens nie wygra艂o 偶adnego z czterech ostatnich spotka艅 (3 pora偶ki oraz remis),聽 przez co finalnie znalaz艂o si臋 w tabeli tu偶 pod Rennes. Co wa偶ne, go艣cie nie przegrali w poprzednim sezonie ani jednego meczu przeciwko swoim dzisiejszym rywalom (zwyci臋stwo 2:0 oraz remis 0:0).

Rennes 鈥 Lens kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Rennes: 2.03

remis: 3.45

zwyci臋stwo Lens: 3.70

Rennes 鈥 Lens fakty meczowe

Lens nie przegra艂o w poprzednim sezonie z Rennes ani razu.

Dla obu dru偶yn b臋dzie to pierwszy w tym sezonie mecz o stawk臋.

Poprzednie starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 wynikiem 0:0.

Rennes 鈥 Lens nasze typy

Poprzednie rozgrywki pokaza艂y, ze Rennes oraz Lens to ekipy z tej samej p贸艂ki. Pierwsze mecze w sezonie bywaj膮 cz臋sto niespodziank膮, patrz膮c jednak na zesz艂osezonowe starcia mi臋dzy tymi dru偶ynami, stawiamy dzisiaj na remis oraz under 2.5 gole.

Rennes 鈥 Lens |typ: remis @3.45 BETFAN

Rennes 鈥 Lens |typ: under 2.5 gole @1.78 BETFAN