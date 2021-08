🇨🇭 Young Boys – Ferencvaros 🇭🇺 Kursy, typy (18.08.2021)

W ostatecznej batalii o miejsce w Lidze Mistrz贸w zmierz膮 si臋 ze sob膮 Young Boys oraz Ferencvaros. Pi艂karze z Berna uznawani s膮 przez wielu za faworyt贸w tego starcia, jednak patrz膮c na ich ostatnie wyst臋py, zdecydowanie nie mo偶na skre艣la膰 szans zawodnik贸w z W臋gier na odniesienie sukcesu w tej rywalizacji.

Young Boys 鈥 Ferencvaros zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Start nowego sezonu w wykonaniu pi艂karzy Young Boys nie nale偶a艂 do piorunuj膮cych. W eliminacjach do LM zesp贸艂 mia艂 problemy w pierwszych spotkaniach przeciwko Slovanowi oraz Cluj (oba starcia zako艅czone remisami), dopiero w rewan偶ach Szwajcarzy pokazywali pe艂ni臋 swoich umiej臋tno艣ci, dzi臋ki czemu dotarli do fina艂u kwalifikacji. Na krajowym podw贸rku zesp贸艂 gra艂 natomiast w kratk臋. Dru偶yna zd膮偶y艂a ju偶 zremisowa膰 chocia偶by z Grasshopers Zurich czy przegra膰 ze Sionem. Co istotne, Young Boys w dotychczasowych o艣miu spotkaniach tylko dwukrotnie byli w stanie zachowa膰 czyste konto.

Pi艂karze Ferencvaors maj膮 ju偶 za sob膮 trzy rundy zmaga艅 w eliminacjach do Ligi Mistrz贸w. Zesp贸艂 bez problemu poradzi艂 sobie z Prisztin膮 oraz Zalgirisem. Prawdziwy test przyszed艂 dopiero w rywalizacji ze Slavi膮 Praga, kt贸ry W臋grzy przeszli celuj膮co. W pierwszym spotkaniu Ferencvaros wygra艂 wynikiem 2:0, w rewan偶u natomiast uleg艂 w stosunku 0:1, dzi臋ki czemu znalaz艂 si臋 w finale kwalifikacji. W rodzimej lidze zesp贸艂 rozpocz膮艂 zmagania od ma艂ego falstartu 鈥 pora偶ka z Kisvard膮 (1:2) by艂a spor膮 niespodziank膮, na szcz臋艣cie dru偶yna powr贸ci艂a w ostatniej kolejce na w艂a艣ciwe tory ogrywaj膮c Mezokovesd wynikiem 4:0.

Young Boys 鈥 Ferencvaros nasze typy

Defensywa gospodarzy nie wygl膮da na starcie tego sezonu na specjalnie stabiln膮. Go艣cie z kolei mierzyli si臋 do tej pory z tylko jednym rywalem z wy偶szej p贸艂ki. Z tych te偶 powod贸w stawiamy dzisiaj na BTTS oraz over 2.5 gole. Mimo wszystko ci臋偶ko jest wskaza膰 wyra藕nego faworyta tego starcia.

Young Boys 鈥 Ferencvaros |typ: BTTS @1.97 BETFAN

Young Boys 鈥 Ferencvaors |typ: over 2.5 gole @1.88 BETFAN

Young Boys 鈥 Ferencvaros kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Young Boys: 1.54

remis: 4.20

zwyci臋stwo Ferencvaros: 6.00

Young Boys 鈥 Ferencvaros fakty meczowe

Na przestrzeni ostatnich o艣miu spotka艅 Young Boys tylko dwukrotnie zachowywali czyste konto.

Young Boys remisowali w obu pierwszych spotkaniach w dw贸ch poprzednich rundach eliminacji.

Ferencvaros zagra艂 na zero z ty艂u tylko raz w ostatnich pi臋ciu meczach.

Young Boys ostatnie pi臋膰 spotka艅

Littau 鈥 Young Boys 1:4

Young Boys 鈥 CFR Cluj 3:1

Sion 鈥 Young Boys 0:1

CFR Cluj 鈥 Young Boys 1:1

Young Boys 鈥 Grashoppers 0:0

Ferencvaros ostatnie pi臋膰 spotka艅

Ferencvaros 鈥 Mezokovesd 4:1

Slavia Praga 鈥 Ferencvaros 0:1

Ferencvaros 鈥 Slavia Praga 2:0

Ferencvaros 鈥 Kisvarda 1:2

Zalgiris 鈥 Ferencvaros 1:3