🇸🇲 San Marino – Polska 🇵🇱 Typy, kursy (5.09.2021)

Po zwycięstwie nad reprezentacją Albanii, reprezentację Polski czeka starcie z San Marino. Trzy punkty w tym spotkaniu są oczywistością. Równie ważne wydaje się jednak, by jeszcze podreperować swój bilans bramkowy oraz uniknąć niepotrzebnych urazów przed meczem z Anglią.

San Marino – Polska zapowiedź (niedziela, 20:45)

Gra reprezentacji Polski raczej nie zachwyca. Spotkanie z Albanią, co prawda udało się wygrać 4:1, jednak styl pozostawiał wiele do życzenia. Wydaje się, że jedyną różnicą pomiędzy Polską i Albanią – właśnie tą, która zaważyła o zwycięstwie Polaków – był Robert Lewandowski. Jeśli chodzi o sytuację w “polskiej” grupie nie wygląda to jednak źle i po wygranej z reprezentacją Albanii, Polska wskoczyła na pozycję wicelidera. Plan na resztę eliminacji jest prosty. Pokonać jak najwyżej San Marino, Andorę i Albanię, przegrać jak najmniejszą różnicą bramek z Anglią i 15 listopada wygrać z Węgrami w meczu, którego stawką będzie udział w barażach.

Jeśli chodzi o San Marino to tutaj oczywiście ambicje są nieporównywalne do tych w kraju nad Wisłą. Drużyna naszego niedzielnego rywala to bowiem zespół, dla którego historycznym sukcesem jest zdobycie jakiejkolwiek bramki w meczu lub po prostu zminimalizowanie wymiaru porażki. Pod tym względem eliminacje do mistrzostw świata nie przebiegają dla San Marino najgorzej. Do tej pory stracili tylko 12 bramek w czterech spotkaniach. Udało im się też przy tym uniknąć jakiejś spektakularnej porażki, gdyż do tej pory maksymalnym wymiarem kary było 0:5 z reprezentacją Anglii. Czy reprezentacji Polski uda się nieco zepsuć bilans bramkowy San Marino?

San Marino – Polska nasze typy

Reprezentacja Polski może nie prezentuje się najlepiej pod względem wizualnym, jednak to co zasługuje na pochwałę w meczu z Albanią to skuteczność. Jeśli z San Marino zagra Robert Lewandowski i Polska utrzyma skuteczność z czwartkowego meczu to istnieje spora szansa na dość okazałą wygraną.

San Marino – Polska | Typ: Polska (handicap -5.5) 1.92 @ LV BET

San Marino – Polska | Typ: Powyżej 6 goli w meczu 2.1 @ LV BET

San Marino – Polska kursy bukmacherów

Bukmacher LV BET przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana San Marino, kurs: 40.0

remis, kurs: 21.0

wygrana Polski, kurs: 1.02

San Marino – Polska fakty meczowe

W ostatnich trzech meczach z San Marino, Polska strzelała przynajmniej 5 goli

W żadnym z ostatnich trzech meczów przed własną publiką San Marino nie straciło więcej niż 3 gole

W ciągu ostatniego roku reprezentacji San Marino dwukrotnie udało się zachować czyste konto

San Marino – pięć ostatnich spotkań

Andora – San Marino 2:0

Sam Marino – Włochy U20 0:1

Kosowo – San Marino 4:1

Włochy – San Marino 7:0

San Marino – Albania 0:2

Polska – pięć ostatnich spotkań

Polska – Albania 4:1

Szwecja – Polska 3:2

Hiszpania – Polska 1:1

Polska – Słowacja 1:2

Polska – Islandia 2:2