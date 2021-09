Piast Gliwice – Zagłębie Lubin 🇵🇱 Typy, kursy (12.09.2021)

Niedzielne zmagania w Ekstraklasie rozpoczynamy w samo południe. Piast Gliwice – Zagłębie Lubin ma faworyta w drużynie gospodarzy. Mimo że oba zespoły dzieli jedenaście ligowych pozycji, to punktowo mowa jedynie o czterech oczkach!

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin zapowiedź (niedziela, 12:30)

Pierwszy niedzielny mecz to starcie dwóch ekip z południa kraju. Piast Gliwice ma za sobą naprawdę trudne spotkania domowe. Najpierw na Okrzei przyjechał Raków i wygrał. Ostatnio zremisował tam Śląsk Wrocław po kapitalnej przewrotce Fabiana Piaseckiego. W międzyczasie Piast wygrał po dramatycznym i kapitalnym meczu z Wisłą Płock 4:3. Co ciekawe gliwiczanie lepiej radzą sobie poza domem, gdzie uzbierali sześć punktów. M.in. po zwycięstwie nad Górnikiem Zabrze w derbach.

Spore kłopoty w ostatnich tygodniach miało Zagłębie Lubin. Trzy kolejne porażki nie zwiastują najlepiej. Mowa o domowych spotkaniach ze Śląskiem i Lechem. Zwłaszcza to pierwsze bolało, w końcu chodziło o derby. Na wyjazdach Miedziowi prezentują się póki co tragicznie. W Krakowie 0:3, w Płocku 0:4 i dwie Wisły po prostu rozbiły w pył drużynę z Lubina. Zważywszy na to, że ubiegły sezon skończyli w Płocku także na 0:4, to seria wygląda naprawdę źle i warto ją naprawić już teraz w Gliwicach.

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin kursy bukmacherów

Noblebet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Piasta wygra, kurs: 2,02

Zagłębie wygra, kurs: 4,25

Remis, kurs: 3,80

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin fakty meczowe

Piast ma na swoim koncie 10pkt w sześciu spotkaniach. Zagłębie rozegrało jedno spotkanie mniej i zgarnęło 6 “oczek”

Gliwiczanie u siebie do tej pory tylko 4 pkt zgarnięte w trzech spotkaniach. Zagłębie dwa wyjazdy za sobą i bilans fatalny – 0pkt i 0:7 w bramkach

W ubiegłym sezonie w Gliwicach było 1:1

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin typy

Faworytem gospodarze, ale coś czujemy, że wpadną gole z obu stron.

Typ: Piast @ 2,02 Noblebet

Typ: Obie strzelą @ 1,75 Noblebet