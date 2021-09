Górnik Zabrze – Warta Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (19.09.2021)

Pojedynek G贸rnika Zabrze z Wart膮 Pozna艅 b臋dzie starciem dru偶yn z do艂u tabeli. Obie ekipy maj膮 na swoim koncie tyle samo punkt贸w, kt贸ra z nich powi臋kszy go po tym spotkaniu?

G贸rnik Zabrze 鈥 Warta Pozna艅 zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Pi艂karze G贸rnika Zabrze w sze艣ciu kolejkach tego sezonu Ekstraklasy zdobyli 艂膮cznie siedem punkt贸w, na kt贸re z艂o偶y艂y si臋 dwie wygrane, remis oraz trzy pora偶ki. G贸rnicy stracili do tej pory dziewi臋膰 bramek, jednak bior膮c pod uwag臋 realia Esy w tym sezonie, jest to wynik na poziomie 艣redniej ligowej. Ekipa z Zabrza rozegra艂a do tej pory tylko sze艣膰 spotka艅, jej strata do zajmuj膮cej si贸dm膮 lokat臋 Wis艂y P艂ock wynosi tylko trzy punkty.

Warta niestety po niez艂ym pocz膮tku sezonu, wpad艂a w spory do艂ek. Zesp贸艂 z Wielkopolski notuje obecnie seri臋 czterech mecz贸w bez wygranej, podczas kt贸rej zanotowa艂 dwa remisy oraz dwie pora偶ki. Poznaniacy maj膮 na swoim koncie tyle samo punkt贸w co pi艂karze G贸rnika, faktem jednak jest, 偶e maj膮 oni rozegrany o jeden mecz wi臋cej. W czterech z pi臋ciu poprzednich meczach Warty pada艂y maksymalnie dwa gole.

G贸rnik Zabrze 鈥 Warta Pozna艅 nasze typy

Ci臋偶ko w tym meczu wskaza膰 na zdecydowanego faworyta. Obie ekipy graj膮 na podobnym, bardzo przeci臋tnym poziomie, kt贸ry gwarantuje im zaledwie punkty przewagi nad stref膮 spadkow膮. Stawiamy dzisiaj na remis oraz under 2.5 gole

G贸rnik Zabrze 鈥 Warta Pozna艅 |typ: X @3.20 BETFAN

G贸rnik Zabrze 鈥 Warta Pozna艅 |typ: under 2.5 gole @1.64 BETFAN

G贸rnik Zabrze 鈥 Warta Pozna艅 kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz聽 u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana G贸rnika: 2.03

remis: 3.20

zwyci臋stwo Warty: 4.00

G贸rnik Zabrze 鈥 Warta Pozna艅 fakty meczowe

W czterech z pi臋ciu poprzednich meczach Warty pada艂y maksimum dwa gole.

Warta nie wygra艂a od czterech spotka艅.

Obie ekipy maj膮 tyle samo punkt贸w na koncie.

G贸rnik Zabrze pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cracovia 鈥 G贸rnik Zabrze 2:2

G贸rnik Zabrze 鈥 Piast Gliwice 0:1

Jagiellonia Bia艂ystok 鈥 G贸rnik Zabrze 1:3

G贸rnik Zabrze 鈥 Stal Mielec 1:0

G贸rnik Zabrze 鈥 Lech Pozna艅 1:3

Warta Pozna艅 pi臋膰 ostatnich spotka艅

Warta Pozna艅 鈥 Bruk- Bet 0:0

Warta Pozna艅 鈥 Jagiellonia Bia艂ystok 1:1

Radomiak Radom 鈥 Warta Pozna艅 1:0

Warta Pozna艅 鈥 Legia Warszawa 0:2

G贸rnik 艁臋czna 鈥 Warta Pozna艅 0:4