Liverpool – Manchester City 🇬🇧 Typy, kursy (3.10.2021)

Liverpool wci膮偶 nie przegra艂 w tym sezonie spotkania w 偶adnych rozgrywkach. Sprawia to, 偶e podopieczni Jurgena Kloppa przewodz膮 tabeli Premier League oraz s膮 na czele swojej grupy w Lidze Mistrz贸w. W niedziele przyjdzie im zmierzy膰 si臋 z Manchesterem City, kt贸ry w angielskiej Premier League siedzi na ogonie The Reds. Stawk膮 niedzielnego spotkania b臋dzie wi臋c fotel lidera.聽

Liverpool – Manchester City zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Liverpool jest na fali. We wtorek pi艂karze The Reds dos艂ownie roznie艣li w Lidze Mistrz贸w dru偶yn臋 Porto. Popis swoich umiej臋tno艣ci da艂 Mohamed Salah. Podopieczni Jurgena Kloppa graj膮 p贸ki co jak z nut i nie zawodz膮. Za najwi臋ksz膮 wpadk臋 mo偶na uzna膰 remis 3:3 z Brentford, kt贸re udowodni艂o ju偶, 偶e potrafi gra膰 z mocniejszymi od siebie. Poza tym kibice Liverpoolu nie maj膮 na co narzeka膰. Powod贸w do optymizmu by艂oby z pewno艣ci膮 jeszcze wi臋cej, gdyby w niedziele The Reds triumfowali nad Manchesterem City i sp臋dzili przerw臋 reprezentacyjn膮 w fotelu lidera.

Manchester City rzadko w tym sezonie zawodzi. Niemniej jednak s艂absze spotkania im si臋 zdarzaj膮. Na rozpocz臋cie tegorocznej kampanii ulegli Tottenhamowi, a we wtorek okazali si臋 s艂absi od PSG. Pi艂karze z Pary偶a pokazali jak skutecznie zneutralizowa膰 ofensywne poczynania podopiecznych Pepa Guardioli. Manchester City stara艂 si臋 jak m贸g艂, atakowa艂, oddawa艂 strza艂y, ale w tym spotkaniu gole zdobywali tylko pi艂karze francuskiego klubu. Je艣li w podobny spos贸b zagra w niedziele Liverpool, to dla The Citizens mo偶e to by膰 naprawd臋 trudne spotkanie.

Liverpool – Manchester City nasze typy

Liverpool – Manchester City | Typ: Liverpool 2.88 @ Betfan

Liverpool – Manchester City | Typ: poni偶ej 2.5 gola 2.11 @ Betfan

Liverpool – Manchester City kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Liverpoolu, kurs: 2.88

remis, kurs: 3.45

wygrana Manchesteru City, kurs: 2.39

Liverpool – Manchester City fakty meczowe

Liverpool nie przegra艂 w tym sezonie 偶adnego spotkania, zremisowa艂 tylko dwa

Manchester City zaliczy艂 w tym sezonie ju偶 trzy pora偶ki w meczach o stawk臋

Dwa z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w tych dru偶yn wygrali The Citizens, raz triumfowa艂 Liverpool

Liverpool – pi臋膰 ostatnich mecz贸w

FC Porto – Liverpool 1:5

Brentford – Liverpool 3:3

Norwich – Liverpool 0:3

Liverpool – Crystal Palace 3:0

Liverpool – AC Milan 3:2

Manchester City – pi臋膰 ostatnich mecz贸w

PSG – Manchester City 2:0

Chelsea – Manchester City 0:1

Manchester City – Wycombe 6:1

Manchester City – Southampton 0:0

Manchester City – RB Lipsk 6:3