Girona – Almeria 🇪🇸 Typy, kursy (04.10.2021)

Ósmą kolejkę Segunda Division zakończy pojedynek Girony z Almerią. Obecnie to goście znajdują się w lepszej dyspozycji, gospodarze bowiem grają raczej poniżej oczekiwań. Która z ekip okaże się dzisiaj lepsza?

Girona – Almeria zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Start sezonu w wykonaniu Girony jest po prostu słaby. Gospodarze w siedmiu dotychczasowych kolejkach zdobyli zaledwie osiem punktów. Połowa z tego dorobku została zgromadzona w dwóch poprzednich spotkaniach, w których to zespół wywalczył wygraną oraz remis. Ciężko jednak powiedzieć czy wyniki z ostatnich tygodni mogą zwiastować stałą zwyżkę formy.

Almeria natomiast rozpoczęła te rozgrywki w naprawdę dobrym stylu. Zespół ma aspiracje do gry w La Lidze, Zespół w tym momencie ma na swoim koncie piętnaście punktów, co przekłada się na trzecie miejsce w stawce, ze stratą zaledwie dwóch oczek do liderującego tabeli Sportingu Gijon. Goście stracili do tej pory tylko sześć goli, co stanowi najlepszy wynik w lidze.

Girona – Almeria nasze typy

Ciężko powiedzieć czy ostatnie spotkania w wykonaniu Girony mogą być zwiastunem lepszych dni dla fanów ekipy z Katalonii. Defensywa gości stoi ostatnio na wysokim poziomie, dlatego też postawimy dzisiaj na remis oraz under 2.5 gole.

Girona – Almeria |typ: remis: @3.00 Totalbet

Girona – Almeria |typ: under 2.5 gole @

Girona – Almeria kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentują się następująco:

wygrana Girony: 2.65

remis: 3.00

zwycięstwo Almerii: 2.75

Girona – Almeria fakty meczowe

W pięciu z siedmiu poprzednich spotkań Girony padały maksimum dwa gole.

W pięciu z siedmiu wcześniejszych spotkań Almerii padały maksymalnie dwie bramki.

Almeria strzelała pierwszego gola w dziewięciu z dziesięciu ostatnich starć.

Girona pięć ostatnich spotkań

Real Oviedo – Girona 0:0

Girona – Real Valladolid 1:0

Malaga – Girona 2;0

Girona – Gijon 1:2

Ponferradina – Girona 2:1

Almeria pięć ostatnich spotkań

Almeria – Tenerife 3:1

Alcorcon – Almeria 0:4

Ponferradina – Almeria 1:0

Almeria – Malaga 2:0

Amorebieta – Almeria 2:1