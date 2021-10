🇹🇿 Tanzania – Benin 🇧🇯 Typy, kursy (07.10.2021)

Przed nami spotkanie lider贸w grupy J afryka艅skich eliminacji do mundialu. Tanzania – Benin b臋dzie meczem ekip, kt贸re zgarn臋艂y po 4 punkty na starcie kwalifikacji. Nieznacznym faworytem tej potyczki wydaj膮 si臋 by膰 gospodarze.

Tanzania – Benin zapowied藕 (czwartek, 15:00)

Po wrze艣niowych spotkaniach oba zespo艂y maj膮 tyle samo punkt贸w. Jedni i drudzy pokonali Madagaskar, cho膰 w innych rozmiarach. Najpierw zrobi艂 to Benin, wygrywaj膮c 1:0 na wyje藕dzie. Kilka dni p贸藕niej to samo – u siebie – zrobi艂a Tanzania w stosunku 3:2. Jedni i drudzy tak偶e zaliczyli remis 1:1 z Demokratyczn膮 Republik膮 Konga. Teraz czas na bezpo艣rednie starcie, a dla tych ekip to b臋dzie pierwsza potyczka od towarzyskiego meczu z 2017 roku. W贸wczas mieli艣my “zamian臋” gospodarzy i pad艂 remis 1:1. Co ciekawe gola dla Beninu strzeli艂 jeden z najwi臋kszych gwiazdor贸w w historii tamtejszej pi艂ki Stephane Sessegnon, kt贸ry ju偶 jaki艣 czas temu zako艅czy艂 karier臋.

Tanzania – Benin kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Tanzania wygra, kurs: 2,51

Benin wygra, kurs: 3,05

Remis, kurs: 2,97

Tanzania – Benin fakty meczowe

Jedni i drudzy maj膮 na koncie 4pkt w tabeli afryka艅skich eliminacji

Obie ekipy pokona艂y Madagaskar oraz zremisowa艂y 1:1 z DR Konga

Ostatnia potyczka – i jedyna – tych ekip z 2017 roku zako艅czy艂a si臋 remisem towarzyskim 1:1

Tanzania – Benin typy

Wyr贸wnane ekipy, wi臋c i wyr贸wnany mecz聽 si臋 szykuje z remisem na koniec.

Typ: Remis @ 2,97 BETFAN