🇷🇴 Rumunia – Armenia 🇦🇲 Typy, kursy (11.10.2021)

Sytuacja w grupie J jest naprawdę ciekawa i choć można spodziewać się, że Niemcy bez problemów dowiozą pierwsze miejsce, to walka o miejsce w barażach robi się coraz bardziej interesująca. Starcie Rumunii z Armenią zapowiada się na ciekawe i kibice tych ekip dobrze wiedzą, że może być to mecz kluczowy dla końcowego wyglądu tej grupy. Porażka Rumunii będzie tak naprawdę oznaczała koniec marzeń gospodarzy o drugim miejscu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Rumunia – Armenia zapowiedź (poniedziałek, 20:45)

Gospodarze wiedzą, że muszą zdobyć trzy punkty w tym meczu jeśli chcą dalej liczyć się w walce o drugie miejsce w tej grupie. Strata do drugiego miejsca wynosi dwa punkty. Ich rywalami będzie jednak kadra, która również ma nadzieję na baraże i można spodziewać się walki ze strony tych ekip przez całe spotkanie. Większa presja jest jednak na gospodarzach, bo to Rumunia jest w tej walce na ten moment w najgorszej sytuacji.

Goście dobrze wiedzą, że te eliminacje są dla nich i tak już sukcesem. Armenia liczy się w walce o baraże, które mogą dać im sensacyjny awans na mistrzostwa świata, ale nie będzie to łatwe zadanie do wykonania. Goście potrzebują przynajmniej zremisować w Rumunii, bo porażka może oznaczać spadek nawet na czwarte miejsce w grupie.

Rumunia – Armenia nasze typy

Rumunia ostatnio była naprawdę bliska zdobycia punktów w starciu z Niemcami. Teraz ci sami zawodnicy zagrają na własnym obiekcie z Armenią i przynajmniej na papierze będzie to zdecydowanie łatwiejsze starcie dla gospodarzy którzy liczą na wygraną. Armenia na pewno powalczy, ale raczej trzy punkty powinny zostać w Rumunii.

Rumunia – Armenia | Typ: Rumunia @1.67 TOTALbet

Rumunia – Armenia | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 goli @2.17 TOTALbet

Rumunia – Armenia kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Rumunia. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.67. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Rumunia – Armenia, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.95. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 5.00.

Rumunia – Armenia fakty meczowe

Goście nie wygrali od 6 meczów.

Armenia nie zachowała czystego konta od 3 spotkań.

Goście nie zachowali czystego konta w ostatnich 5 meczach z Rumunią.

Rumunia ostatnie pięć spotkań

Niemcy – Rumunia 2:1

Macedonia Północna – Rumunia 0:0

Rumunia – Lichtenstein 2:0

Islandia – Rumunia 0:2

Anglia – Rumunia 1:0

Armenia ostatnie pięć spotkań

Islandia – Armenia 1:1

Armenia – Lichtenstein 1:1

Niemcy – Armenia 6:0

Macedonia Północna – Armenia 0:0

Szwecja – Armenia 3:1