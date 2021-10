🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Anglia – Węgry 🇭🇺 Typy, kursy (12.10.2021)

Niepokonani Anglicy zmierzą się dzisiaj z reprezentacją Węgier. Goście nie grają ostatnio zbyt dobrze, czy oznaczać to będzie kolejną łatwą wygraną Synów Albionu?

Anglia – Węgry zapowiedź (wtorek, 20:45)

Po siedmiu kolejkach w eliminacjach reprezentacja Anglii cały czas pozostaje bez porażki. Zespół stracił punkty tylko jeden raz – w pamiętnym starciu z Polakami, które zakończyło się wynikiem 1:1. Anglicy strzelili do tej pory aż dwadzieścia trzy gole, co ciekawe jednak, nie jest to najlepszy wynik w grupie. Podopieczni Southgate’a są za to niekwestowanymi liderami jeśli chodzi o grę w obronie. Dwa stracone gole w siedmiu meczach to wynik po prostu rewelacyjny.

Zarejestruj się w Totalbet!

Węgrzy z kolei mocno obniżyli w ostatnich tygodniach loty. Goście przegrali trzy z czterech poprzednich meczów, przez co znajdują się w tym momencie na czwartym miejscu w grupie, ze stratą aż czterech punktów do Polski. Węgry notują obecnie serię siedmiu meczów bez czystego konta. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ich wrześniowe starcie z Anglią zakończyło się ich porażką wynikiem 0:4.

Anglia – Węgry nasze typy

Nic nie wskazuje by w tym meczu miało dojść do jakiejkolwiek niespodzianki. Stawiamy dzisiaj na to, że Anglia wygra obie połowy oraz na to, że w każdej z nich zdobędzie bramkę. Forma Węgrów poszybowała ostatnio w dół, niestety są oni skazani na porażkę.

Anglia – Węgry |typ: Anglia wygra obie połowy @2.02 Totalbet

Anglia – Węgry |typ: Anglia strzeli gola w obu połowach @1.70 Totalbet

Anglia – Węgry kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentują się następująco:

wygrana Anglii: 1.15

remis: 7.80

zwycięstwo Węgrów: 20.00

Anglia – Węgry fakty meczowe

Anglia nie przegrała żadnego meczu w eliminacjach.

Węgry przegrały trzy z czterech poprzednich spotkań w grupie.

Anglia straciła do tej pory zaledwie dwie bramki.

Anglia pięć ostatnich spotkań

Andora – Anglia 0:5

Polska – Anglia 1:1

Anglia – Andora 4:0

Węgry – Anglia 0:4

Włochy – Anglia 1:1 (przegrana po karnych)

Węgry pięć ostatnich spotkań

Węgry – Albania 0:1

Węgry – Andora 2:1

Albania – Węgry 1:0

Węgry – Anglia 0:4

Niemcy – Węgry 2:2