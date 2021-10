PSG – Angers 🇫🇷 Typy, kursy (15.10.2021)

Po przerwie reprezentacyjnej wracamy do klubowej pi艂ki. Ju偶 w najbli偶szy pi膮tek plam臋 z ostatniej ligowej potyczki postara si臋 zmaza膰 PSG, kt贸re podejmie na Parc des Princes dru偶yn臋 Angers. Gospodarze ze spor膮 przewag膮 przewodz膮 ligowej stawce, jednak wci膮偶 dalecy s膮 od optymalnej dyspozycji. Czy po pi膮tkowym spotkaniu ich przewaga nad wiceliderem b臋dzie jeszcze wi臋ksza?聽

PSG – Angers (pi膮tek, 21:00)

Gdyby wyniki, kt贸re notuje dru偶yna ze stolicy Francji notowa艂 jakikolwiek inny zesp贸艂 w Europie m贸wiliby艣my zgodnie, 偶e s膮 w znakomitej formie. Z PSG jest jednak nieco inaczej. Podopieczni Mauricio Pochettino co prawda wygrywaj膮 wi臋kszo艣膰 spotka艅 i maj膮 p贸ki co do艣膰 komfortow膮 sytuacj臋 i w Ligue 1 i w Lidze Mistrz贸w, jednak w obliczu sk艂adu jakim dysponuje zesp贸艂 z Parc des Princes m贸wi膰 mo偶na o sporym niedosycie. PSG jest oczywi艣cie zdecydowanym faworytem pi膮tkowego spotkania, jednak samo zwyci臋stwo nie wystarczy, by przekona膰 kibic贸w, 偶e Mauricio Pochettino i sp贸艂k臋 rzeczywi艣cie sta膰 w tym sezonie na walk臋 o najwy偶sze cele.

Angers podchodzi do najbli偶szego meczu z do艣膰 komfortowej pozycji. Nikt od go艣ci pi膮tkowej potyczki niczego nie wymaga. Angers mo偶e tylko zaskoczy膰 i sprawi膰 sensacj臋. Nawet je艣li przegraj膮 du偶膮 r贸偶nic膮 bramek to o kompromitacji nie mo偶e by膰 mowy. Go艣cie i tak rozpocz臋li ten sezon nadspodziewanie dobrze i s艂absza dyspozycja z ostatnich kilku spotka艅 nie jest w stanie tego zmieni膰. Podchodz膮c do meczu z PSG bez presji, b臋d膮c 艣wiadomym swojej si艂y, czwarta dru偶yna Ligue 1 mo偶e w pi膮tek pokusi膰 si臋 o sprawienie niespodzianki.

PSG – Angers nasze typy

Wydaje nam si臋, 偶e tym razem obejdzie si臋 bez niespodzianki i rozdra偶nione PSG pewnie wygra to spotkanie.

PSG – Angers | Typ: PSG (handicap -1.5) 1.88 @ Noblebet聽

PSG – Angers | Typ: powy偶ej 3.5 gola 2.35 @ Noblebet聽

PSG – Angers kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kury:

wygrana PSG, kurs: 1.3

remis, kurs: 6.0

wygrana Angers, kurs: 10.0

PSG – Angers fakty meczowe

PSG wygra艂o osiem z dziewi臋ciu ligowych spotka艅 w tym sezonie

Angers przegra艂o w tym sezonie tylko raz

PSG straci艂o gola w trzech z pi臋ciu ostatnich spotka艅

PSG – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rennes – PSG 2:0

PSG – Manchester City 2:0

PSG – Montpellier 2:0

Metz – PSG 1:2

PSG – Lyon 2:1

Angers – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Angers – Metz 3:2

Troyes – Angers 1:1

Angers – Marsylia 0:0

Angers – Nantes 1:4

Brest – Angers 1:1