Wisła Płock – Pogoń Szczecin 🇵🇱 Typy, kursy (17.10.2021)

Znajdujący się w naprawdę dobrej formie piłkarze Pogoni Szczecin udadzą się dzisiaj do Płocka, gdzie czekać na nich będzie miejscowa Wisła. Gospodarze znajdują się niebezpiecznie blisko strefy spadkowej, czy uda im się powstrzymać Portowców?

Wisła Płock – Pogoń Szczecin zapowiedź (niedziela, 12:30)

Wisła Płock balansuje na krawędzie – zespół ma w tym momencie zaledwie trzy punkty zapasu nad znajdującym się w strefie spadkowej Bruk-Betem Nieciecza. Gospodarze w poprzednich pięciu kolejkach zanotowali trzy porażki, remis oraz wygraną. Wisła świetnie radzi sobie w ofensywie (siedemnaście strzelonych goli), problem stanowi jednak jej postawa w defensywie (siedemnaście straconych bramek).

Pogoń Szczecin z kolei znajduje się w naprawdę dobrej formie. Goście nie przegrali w lidze od sześciu spotkań (trzy wygrane oraz trzy remisy)! Portowcy z dziewiętnastoma punktami zajmują czwarte miejsce w stawce, tracąc zaledwie dwa punkty do trzeciego Rakowa oraz trzy oczka do liderującej tabeli Lechii Gdańsk. Pogoń straciła do tej pory tylko osiem goli, co stanowi trzeci najlepszy wynik w Ekstraklasie.

Wisła Płock – Pogoń Szczecin nasze typy

Wisła niestety jest skazana w tej rywalizacji na porażkę. Portowcy nie tylko znajdują się na przeciwległym biegunie tabeli, ale także prezentują od kilku tygodni naprawdę równą i solidną formę. Stawiamy dzisiaj na wygrana Pogoni oraz over 2.5 gole. Ofensywy obu ekip spisują się w bieżących rozgrywkach nienagannie.

Wisła Płock – Pogoń Szczecin |typ: Pogoń Szczecin @2.28 BETFAN

Wisła Płock – Pogoń Szczecin |typ: over 2.5 gole @2.18 BETFAN

Wisła Płock – Pogoń Szczecin kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Wisły: 3.40

remis: 3.10

zwycięstwo Pogoni: 2.28

Wisła Płock – Pogoń Szczecin fakty meczowe

Wisła przegrała trzy z pięciu poprzednich meczów.

Pogoń nie przegrała w lidze od sześciu spotkań.

Pogoń straciła w tym sezonie tylko osiem goli.

Wisła Płock pięć ostatnich spotkań

Górnik Zabrze – Wisła Płock 4:2

Śląsk Wrocław – Wisła Płock 3:1

Korona Kielce – Wisła Płock 4:3

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok 3:0

Górnik Łęczna – Wisła Płock 3:2

Pogoń Szczecin pięć ostatnich spotkań

Pogoń Szczecin – Górnik Łęczna 4:1

Wisła Kraków – Pogoń Szczecin 0:1

KKS Kalisz – Pogoń Szczecin 2:1

Pogoń Szczecin – Cracovia 1:1

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin 1:1