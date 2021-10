Manchester United – Liverpool 🇬🇧 Typy, kursy (24.10.2021)

Kibice Manchesteru United chyba nieco inaczej wyobra偶ali sobie pierwsze mecze po powrocie Cristiano Ronaldo. Czerwone Diab艂y w ostatnim czasie zawodz膮, a ju偶 w niedziel臋 stan膮 przed kolejnym arcytrudnym wyzwaniem. Na Old Trafford przyjedzie bowiem Liverpool, kt贸ry ma za sob膮 kilka naprawd臋 niez艂ych wynik贸w. Kto triumfuje w s艂ynnej “Bitwie o Angli臋”?

Manchester United – Liverpool zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Sze艣膰 ostatnich spotka艅 Manchesteru United to zaledwie dwa zwyci臋stwa. Cho膰 pocz膮tkowo wydawa艂o si臋, 偶e powr贸t Cristiano Ronaldo odmieni oblicze klubu z Old Trafford, to kibice Czerwonych Diab艂贸w bardzo szybko zostali sprowadzeni na ziemi臋. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera nie byli w stanie triumfowa膰 w 偶adnym z ostatnich trzech spotka艅 w Premier League. Nadmieni膰 trzeba, 偶e ich rywale r贸wnie偶 z najwy偶szej p贸艂ki nie byli, bowiem m贸wimy tu o Evertonie, Aston Villi i Leicester. Teraz przeciwnik b臋dzie znacznie silniejszy. Czy Czerwonym Diab艂om uda si臋 zawalczy膰 o korzystny rezultat?

Liverpool jest w ostatnim czasie na fali. Fantastyczn膮 form膮 popisuje si臋 Mohamed Salah, kt贸ry zn贸w seryjnie zacz膮艂 strzela膰 bramki. Ca艂a dru偶yna zreszt膮 nie zawodzi i The Reds pozostaj膮 jedynym zespo艂em, kt贸ry w tym sezonie Premier League nie pozna艂 jeszcze smaku pora偶ki. Podobnie w Lidze Mistrz贸w, gdzie podopieczni Jurgena Kloppa wygrali wszystkie trzy dotychczasowe spotkania. Nie mo偶e wi臋c dziwi膰, 偶e go艣cie stawiani s膮 w roli faworyta niedzielnego spotkania.

Manchester United – Liverpool nasze typy

Patrz膮c na histori臋 pojedynk贸w obu ekip pewne jest, 偶e mo偶emy spodziewa膰 si臋 ciekawego spotkania. Wszystko wskazuje jednak na to, 偶e powa偶niejszym kandydatem do zgarni臋cia trzech punkt贸w b臋d膮 The Reds.

Manchester United – Liverpool | Typ: Liverpool 2.27 @ Betfan

Manchester United – Liverpool | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.46 @ Betfan

Manchester United – Liverpool kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Untied, kurs: 2.95

remis, kurs: 3.65

wygrana Liverpoolu, kurs: 2.27

Manchester United – Liverpool fakty meczowe

Czerwone Diab艂y nie wygra艂y 偶adnego z ostatnich trzech spotka艅 ligowych

Liverpool nie przegra艂 jeszcze w tym sezonie ani jednego meczu

Gospodarze przegrali cztery z ostatnich o艣miu spotka艅

Manchester United – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester United – Atalanta 3:2

Leicester – Manchester United 4:2

Manchester United – Everton 1:1

Manchester United – Villareal 2:1

Manchester United – Aston Villa 0:1

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Atletico Madryt – Liverpool 2:3

Watford – Liverpool 0:5

Liverpool – Manchester City 2:2

FC Porto – Liverpool 1:5

Brentford – Liverpool 3:3