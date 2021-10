Zagłębie Sosnowiec – Piast Gliwice 🇵🇱 Typy, kursy (27.10.2021)

W 1/16 finału Pucharu Polski Zagłębie Sosnowiec podejmie Piast Gliwice. Można zatem powiedzieć, że mamy w tym wypadku do czynienia z małymi derbami Śląska. Która z drużyn wywalczy awans do następnej fazy rozgrywek?

Zagłębie Sosnowiec – Piast Gliwice zapowiedź (środa, 17:30)

Piłkarze Zagłębia Sosnowiec przeżywają w tym sezonie naprawdę ciężkie chwile. Ekipa ze Śląska znajduje się w tym momencie dopiero na piętnastym miejscu i ma dokładnie tyle samo punktów, co znajdujący się w strefie spadkowej GKS Jastrzębie. Gospodarze na przestrzeni poprzednich dziesięciu spotkań zaledwie dwa razy, w pozostałych starciach zespół zanotował cztery przegrane oraz tyle samo remisów.

Piast natomiast złapał w ostatnich tygodniach lepszą formę. W poprzednich pięciu meczach goście zanotowali trzy wygrane, remis oraz porażkę. Miniony weekend przyniósł drużynie okazałą wygraną nad Legią Warszawa wynikiem 4:1. Nie ma co zatem ukrywać, to ekipa z Gliwic jest zdecydowanym faworytem dzisiejszego meczu, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, jak słabo gra ostatnio Zagłębie w zdecydowanie słabszej lidze.

Zagłębie Sosnowiec – Piast Gliwice nasze typy

Niestety nie wydaje się by Zagłębie było w stanie dzisiaj sprawić niespodziankę. Stawiamy w tym meczu na wygraną Piasta oraz over 2.5 gole. Goście nie powinni mieć większych problemów z awansem do następnej rundy.

Zagłębie Sosnowiec – Piast Gliwice |typ: Piast Gliwice @1.75 LV Bet

Zagłębie Sosnowiec – Piast Gliwice |typ: over 2.5 gole @1.77 LV Bet

Zagłębie Sosnowiec – Piast Gliwice kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się nastęująco:

wygrana Zagłębia: 4.90

remis: 3.65

zwycięstwo Piasta: 1.75

Zagłębie Sosnowiec – Piast Gliwice fakty meczowe

Piast wygrał trzy z pięciu poprzednich spotkań

Zagłębie wygrało tylko dwa z dziesięciu ostatnich meczów.

Zagłębie nie wygrało od trzech spotkań

Zagłębie Sosnowiec pięć ostatnich spotkań

Zagłębie Sosnowiec – Podbeskidzie BB 2:2

Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec 4:0

Zagłębie Sosnowiec – Resovia Rzeszów 0:1

ŁKS Łódź – Zagłębie Sosnowiec 0:1

Zagłębie Sosnowiec – Korona Kielce 0:0

Piast Gliwice pięć ostatnich spotkań

Piast Gliwice – Legia Warszawa 4:1

Górnik Łęczna – Piast Gliwice 1:1

Piast Gliwice – Wisła Kraków 1:0

Piast Gliwice – Cracovia 2:4

Wloclavia Włocławek – Piast Gliwice 0:2