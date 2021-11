🇬🇧 Liverpool – Atletico 🇪🇸 Typy, kursy (3.11.2021)

Działo się w pierwszym meczu, powinno dziać się też w rewanżu. Mecz Liverpool – Atletico w 4. kolejce Ligi Mistrzów zapowiada się na bardzo interesujący pojedynek.

Liverpool – Atletico zapowiedź (środa, 21:00)

Liverpool zgubił ostatnio ligowe punkty z Brighton, ale nie zmienia to faktu, że „The Reds” wciąż są w tym sezonie niepokonani. W Lidze Mistrzów odnieśli dotąd ponadto komplet zwycięstw. W starciu z Atletico z pewnością stać ich na podtrzymanie tej serii, ale łatwo wcale o to nie będzie.

Goście z Madrytu nie przegrali 3 kolejnych spotkań, a ostatnio 3:0 ograli Betis. W Liverpoolu będą jednak musieli radzić sobie bez pauzującego za czerwoną kartkę Griezmanna, który w pierwszym spotkaniu grupowym z angielską drużyną zdobył dla Atletico dwa gole. Mimo braku Francuza podopieczni Diego Simeone, jak to mają w zwyczaju, na pewno postawią swoim rywalom twarde warunki gry.

Liverpool – Atletico nasze typy

Inicjatywa w meczu na Anfield Road będzie zapewne należała do gospodarzy. Jeżeli jednak Atletico skutecznie zamuruje dostęp do swojej bramki i w formie będzie też Jan Oblak, niekoniecznie musi się to przełożyć na wiele goli.

Liverpool – Atletico kursy bukmacherów

Liverpool – Atletico fakty meczowe

Liverpool wygrał 4 z 5 ostatnio rozegranych meczów

Bilans bramkowy Liverpoolu w ostatnich 5 meczach: 17-4

Bilans bramkowy Atletico w ostatnich 5 meczach: 11-5

Liverpool – pięć ostatnich spotkań

Liverpool – Brighton 2:2

Preston – Liverpool 0:2

Manchester United – Liverpool 0:5

Atletico – Liverpool 2:3

Watford – Liverpool 0:5

Atletico – pięć ostatnich spotkań

Atletico – Betis 3:0

Levante – Atletico 2:2

Atletico – Real Sociedad 2:2

Atletico – Liverpool 2:3

Atletico – Barcelona 2:0