Manchester United – Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (06.11.2021)

Najciekawszym spotkaniem 11. kolejki Premier League b臋dzie starcie Manchesteru United z Manchesterem City. Obie ekipy maj膮 w swoich szeregach fantastycznych zawodnik贸w i kibice mog膮 oczekiwa膰 艣wietnego meczu na wysokim poziomie. Bukmacherzy wi臋ksze szanse daj膮 go艣ciom, ale na pewno gospodarze nie dadz膮 艂atwo za wygran膮. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Manchester United – Manchester City zapowied藕 (sobota, 13:30)

Gospodarze tego meczu zdaj膮 sobie spraw臋, 偶e p贸ki co ten sezon jest dla nich kiepski. Mimo wszystko zawodnicy Manchesteru United nie trac膮 wiary i licz膮 na lepsze wyniki w kolejnej cz臋艣ci rozgrywek. Derbowe spotkanie jest dla graczy oraz fan贸w bardzo wa偶ne i mo偶na spodziewa膰 si臋 walki do samego ko艅ca starcie ze strony gospodarzy tego meczu.

Go艣cie za to po ostatniej pora偶ce z Crystal Palace maj膮 nadziej臋 na prze艂amanie si臋 w derbowym meczu. Na Old Trafford jednak nigdy nie gra si臋 艂atwo i zawodnicy Manchesteru City bardzo dobrze zdaj膮 sobie z tego spraw臋. Mimo wszystko go艣ci nie maj膮 wiele do stracenia i mo偶na spodziewa膰 si臋 ciekawego meczu, kt贸ry b臋dzie sta艂 na bardzo wysokim poziomie.

Manchester United – Manchester City nasze typy

Gospodarze po raz kolejny nie s膮 faworytami do wygrania tych derb贸w, ale na pewno po zawodnikach Manchesteru United mo偶na spodziewa膰 si臋 walki do samego ko艅ca spotkania. Mimo wszystko go艣cie graj膮 w tym sezonie lepiej i to oni maj膮 zdecydowanie wi臋cej argument贸w 偶eby to wa偶ne spotkanie wygra膰.

Manchester United – Manchester City | Typ: Manchester City @1.85 BETFAN

Manchester United – Manchester City | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.63 BETFAN

Manchester United – Manchester City kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Manchester City. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.77. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Manchester United – Manchester City, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.95. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 4.25.

Manchester United – Manchester City fakty meczowe

W ostatnich 5 bezpo艣rednich spotkaniach pada艂o mniej ni偶 2.5 goli.

Na ostatnich 6 bezpo艣rednich mecz贸w w a偶 5 fani ogl膮dali mniej ni偶 10.5 rzut贸w ro偶nych.

W ostatnich 5 meczach gospodarzy fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Manchester United ostatnie pi臋膰 spotka艅

Atalanta – Manchester United 2:2

Tottenham – Manchester United 0:3

Manchester United – Liverpool 0:5

Manchester United – Atalanta 3:2

Leicester – Manchester United 4:2

Manchester City ostatnie pi臋膰 spotka艅

Manchester City – Club Brugge 4:1

Manchester City – Crystal Palace 0:2

West Ham – Manchester City 0:0

Brighton – Manchester City 1:4

Club Brugge -Manchester City 1:5