🇺🇸 USA – Meksyk 🇲🇽 Typy, kursy (13.11.2021)

W ramach 7. kolejki eliminacyjnej mistrzostw 艣wiata strefy Ameryki P贸艂nocnej i Centralnej, USA zmierzy si臋 na TQL Stadium w Cincinnati z Meksykiem. B臋dzie to starcie wicelidera z liderem.聽

USA – Meksyk zapowied藕 (sobota, 03:00)

Jedena艣cie punkt贸w w sze艣ciu eliminacyjnych meczach zdobyli pi艂karze USA, kt贸rzy zanotowali trzy zwyci臋stwa, dwa remisy oraz jedn膮 pora偶k臋. Wygrane przypadaj膮 na starcia z Hondurasem, Jamajk膮 oraz Kostaryk膮. Remis to z kolei pojedynki z Salwadorem i Kanad膮. Do艣膰 niespodziewan膮 pora偶k臋 zawodnicy ze Stan贸w Zjednoczonych zanotowali w wyjazdowej rywalizacji z Panam膮. Aktualnie USA ma jedena艣cie punkt贸w i zajmuje drugie miejsce w tabeli.

Zarejestruj si臋 w LV BET z kodem GRAMGRUBO50

Liderem jest Meksyk, kt贸ry zdoby艂 czterna艣cie punkt贸w w sze艣ciu meczach, nie notuj膮c pora偶ki. Wygrane to mecze z Jamajk膮, Kostaryk膮, Hondurasem i Salwadorem. Podzia艂y punkt贸w mia艂y miejsce w rywalizacjach z Panam膮 i Kanad膮. Przewaga Meksyku nad czwart膮 Panam膮 wynosi sze艣膰 oczek. Oznacza to, i偶 awans do mistrzostw 艣wiata jest coraz bli偶ej.

USA – Meksyk nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego starcia, w kt贸rym zobaczymy gole z dw贸ch stron, a tak偶e minimum trzy bramki w meczu.

USA – Meksyk | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.88 @ LV BET

USA – Meksyk | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.7 @ LV BET

USA – Meksyk kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

USA wygra, kurs: 2.65

Remis, kurs: 2.8

Meksyk wygra, kurs: 2.8

USA – Meksyk fakty meczowe

USA wygra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Meksyk zanotowa艂 dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich meczach

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Meksyk traci艂 gola

USA pi臋膰 ostatnich spotka艅

USA – Kostaryka 2:1

Panama – USA 1:0

USA – Jamajka 2:0

Honduras – USA 1:4

USA – Kanada 1:1

Meksyk pi臋膰 ostatnich spotka艅

Meksyk – Ekwador 2:3

Salwador – Meksyk 0:2

Meksyk – Honduras 3:0

Meksyk – Kanada 1:1

Panama – Meksyk 1:1