Izrael – Wyspy Owcze 🇮🇱 🇫🇴 Typy, kursy (15.11.2021)

W meczu, kt贸rego wynik ma jedynie znaczenie symboliczne zmierz膮 si臋 ze sob膮 Izrael oraz Wyspy Owcze. 呕adna z ekip nie ju偶 szans na awans na Mundial, w przypadku go艣ci w gr臋 wchodzi jedynie finisz w czo艂owej tr贸jce, kt贸ry w praktyce nie ma zbyt du偶ego znaczenia.

Izrael 鈥 Wyspy Owcze zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:45)

Pi艂karze Izraela nie byli podczas tych eliminacji nawet blisko awansu. Do ostatniego meczu w grupie zesp贸艂 przyst臋puje ze strat膮 a偶 siedmiu punkt贸w do drugiej Szkocji. Co zawiod艂o ekipie gospodarzy? Przede wszystkim defensywa, kt贸ra pozwoli艂a rywalom na zdobycie 艂膮cznie dziewi臋tnastu goli. Jest to wynik tragiczny, na poziomie chocia偶by Wyspy Owczych. W ofensywie zesp贸艂 spisywa艂 si臋 znakomicie, z dwudziestoma golami na koncie Izraelczycy s膮 w tym momencie drug膮 najskuteczniejsz膮 dru偶yn膮 w grupie. Niestety w dzisiejszym futbolu skuteczna defensywa to podstawa, brak awansu Izraela tylko potwierdza t臋 tez臋.

Wyspy Owcze osi膮gn臋艂y podczas tych eliminacji malutki sukces. Zesp贸艂 ma spore szanse na sko艅czenie zmaga艅 w grupie na przedostatnim miejscu, co w przypadku tej klasy dru偶yny samo w sobie stanowi osi膮gni臋cie. Co prawda Mo艂dawia to rywal z naprawd臋 niskiej p贸艂ki, jednak finisz nie na ostatnim miejscu b臋dzie dla go艣ci z pewno艣ci膮 mi艂膮 odmian膮 wzgl臋dem poprzednich eliminacji. Wyspy Owcze straci艂y do tej pory a偶 dwadzie艣cia goli, co akurat w zestawieniu z kadr膮 Izraela nie wygl膮da wcale koszmarnie. W skali grupy sprawa ma si臋 rzecz jasna inaczej.

Izrael 鈥 Wyspy Owcze nasze typy

Pi艂karze Izraela nie powinni mie膰 dzisiaj jakichkolwiek problem贸w z odniesieniem wygranej. Zesp贸艂 co prawda nie walczy w tym momencie o nic, jednak zwyci臋stwo przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 na pewno b臋dzie mi艂ym akcentem na zako艅czenie tych niestety nieudanych eliminacji. Ze wzgl臋du na bardzo s艂ab膮 gr臋 w obronie, naszym drugim typem na to starcie b臋d膮 over 2.5 gole.

Izrael 鈥 Wyspy Owcze |typ: handicap (-1) 鈥 Izrael @1.71 BETFAN

Izrael 鈥 Wyspy Owcze |typ: over 2.5 gole @1.66 BETFAN

Izrael 鈥 Wyspy Owcze kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Izraela: 1.24

remis: 6.00

zwyci臋stwo Wysp Owczych: 11.50

Izrael 鈥 Wyspy Owcze fakty meczowe

Obie ekipy nie maj膮 ju偶 szans na awans.

Izrael straci艂 w eliminacjach tylko jedn膮 bramk臋 mniej od Wysp Owczych.

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Izraela wynikiem 4:0.

Izrael pi臋膰 ostatnich spotka艅

Austria 鈥 Izrael 4:2

Izrael 鈥 Mo艂dawia 2:1

Szkocja 鈥 Izrael 3:2

Dania 鈥 Izrael 5:0

Izrael 鈥 Austria 5:2

Wyspy Owcze pi臋膰 ostatnich spotka艅

Dania 鈥 Wyspy Owcze 3:1

Wyspy Owcze 鈥 Szkocja 0:1

Wyspy Owcze 鈥 Austria 0:2

Wyspy Owcze 鈥 Mo艂dawia 2:1

Wyspy Owcze 鈥 Dania 0:1