FC Barcelona – Espanyol 🇪🇸 Typy, kursy (20.11.2021)

Choć z reguły mecze Barcelony z Espanyolem na Camp Nou miały jednego zdecydowanego faworyta, to tym razem prawdopodobieństwo niespodzianki jest jednak większe niż w poprzednich latach. Derbowe mecze jednak zawsze rządzą się swoimi prawami i kibice hiszpańskiej piłki mogą spodziewać się nie mniejszych emocji niż w ostatnich sezonach. Szykuje się bardzo ciekawy mecz w Barcelonie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

FC Barcelona – Espanyol zapowiedź (sobota, 21:00)

Gospodarze tego meczu grają w tym sezonie poniżej oczekiwań swoich i swoich kibiców. Wszyscy wiedzieli, że będzie to trudny sezon dla Barcelony, bo Leo Messi w ostatnich latach był zdecydowanie najważniejszym graczem dla tej drużyny, ale mało kto spodziewał się, że Barcelona na tym etapie sezonu będzie tak naprawdę w środku tabeli. Xavi na ławce trenerskiej ma jednak przywrócić blask tej ekipie i być może od pierwszego meczu będzie widać różnice w grze Barcelony.

Goście póki co mają tyle samo punktów co ich rywale. Jest to naprawdę dobry sezon dla Espanyolu i fani liczą, że taka forma ich ulubieńców będzie utrzymywać się jeszcze przez długi czas. Na pewno szykuje się ciekawy mecz dla gości, którzy liczą na to, że wyjadą z Camp Nou z przynajmniej jednym punktem.

FC Barcelona – Espanyol nasze typy

Co prawda to gospodarze są zdecydowanymi faworytami do wygrania tego meczu, ale na pewno goście w tym derbowym starciu nie dadzą łatwo za wygraną i będzie to ciekawy mecz, który będzie stał na wysokim poziomie. Barcelona ma wystarczająco dużo jakości w składzie żeby to spotkanie wygrać, ale Espanyol od czasu do czasu na pewno postraszy swoich rywali.

FC Barcelona – Espanyol | Typ: handicap: Espanyol +2 @1.75 LV BET

FC Barcelona – Espanyol | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.85 LV BET

FC Barcelona – Espanyol kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest FC Barcelona. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.38. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu FC Barcelona – Espanyol, to LV BET ma na to zdarzenie kurs 4.75. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 8.50.

FC Barcelona – Espanyol fakty meczowe

Barcelona nie przegrała żadnego ze swoich ostatnich 7 derbowych meczów.

Na ostatnich 8 meczów gości w aż 7 fani oglądali mniej niż 4.5 kartek.

Espanyol nie zachował czystego konta w 4 ostatnich meczach przeciwko Barcelonie.

FC Barcelona ostatnie pięć spotkań

Celta Vigo – FC Barcelona 3:3

Dynamo Kijów – FC Barcelona 0:1

FC Barcelona – Deportivo Alaves 1:1

Rayo Vallecano – FC Barcelona 1:0

FC Barcelona – Real Madryt 1:2

Espanyol ostatnie pięć spotkań

Espanyol – Granada 2:0

Getafe – Espanyol 2:1

Espanyol – Athletic Bilbao 1:1

Elche – Espanyol 2:2

Espanyol – Cadiz 2:0