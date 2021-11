Skra Częstochowa – Korona Kielce 🇵🇱 Typy, kursy (20.11.2021)

Wracamy do gry po przerwie reprezentacyjnej. W spotkaniu osiemnastej kolejki Fortuna I Ligi Skra Cz─Östochowa zmierzy si─Ö z Koron─ů Kielce. Cz─Östochowianie, ze wzgl─Ödu na problemy z infrastruktur─ů nie b─Öd─ů mogli podj─ů─ç Korony na w┼éasnym stadionie. Z tego wzgl─Ödu spotkanie rozegrane zostanie na Suzuki Arena w Kielcach.┬á

Skra Cz─Östochowa – Korona Kielce zapowied┼║ (pi─ůtek, 20:30)

Skra Cz─Östochowa jest ostatnio w znakomitej formie. Cz─Östochoianie maj─ů na koncie seri─Ö czterech zwyci─Östw i w pi─ůtkowym meczu mog─ů przed┼éu┼╝y─ç j─ů do pi─Öciu. Nie b─Ödzie to jednak zadanie ┼éatwe, gdy┼╝ rywal do najs┼éabszych nie nale┼╝y. Skra zanotowa┼éa ostatnio znaczny skok w ligowej tabeli, jednak nadal pozostaj─ů trzy punkty za kielczanami. Na niekorzy┼Ť─ç cz─Östochowian dzia┼éa te┼╝ fakt, ┼╝e pomimo i┼╝ do pi─ůtkowego pojedynku podchodz─ů w roli gospodarza, to de facto wyst─ůpi─ů w nim jako go┼Ťcie, gdy┼╝ mecz rozegrany zostanie na Suzuki Arena w Kielcach.

Korona za to radzi sobie ostatnio nie najlepiej. Kielczanie nie┼║le rozpocz─Öli sezon, ale i plasuj─ů si─Ö obecnie na czwartym miejscu w tabeli Fortuna I Ligi. Podopieczni Dominika Nowaka potrafili jednak wygra─ç zaledwie jedno z pi─Öciu ostatnich spotka┼ä i obecnie dalecy s─ů od idealnej dyspozycji. Mecz ze Skr─ů b─Ödzie doskona┼é─ů okazj─ů do prze┼éamania, gdy┼╝ bukmacherzy to w┼éa┼Ťnie w dru┼╝ynie Korony widz─ů faworyta pi─ůtkowego starcia.

Skra Cz─Östochowa – Korona Kielce nasze typy

Skra Cz─Östochowa – Korona Kielce | Typ: Korona Kielce 1.74 @ Betfan

Skra Cz─Östochowa – Korona Kielce | Typ: poni┼╝ej 2.5 gola 1.64 @ Betfan

Skra Cz─Östochowa – Korona Kielce kursy bukmacher├│w

Bukmacher Betfan przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Korony, kurs: 1.74

remis, kurs: 3.60

wygrana Skry, kurs: 4.75

Skra Cz─Östochowa – Korona Kielce fakty meczowe

Skra jest niepokonana od pięciu spotkań

Korona wygrała tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań

Skra zdobyła tylko 12 bramek w tym sezonie, co jest najsłabszym wynikiem w lidze

Skra Cz─Östochowa – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Sandecja – Skra 0:1

GKS Jastrz─Öbie – Skra 0:1

Puszcza Niepo┼éomice – Skra 1:2

Stomil Olsztyn – Skra 0:1

GKS Tychy – Skra 0:0

Korona Kielce – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

GKS Katowice – Korona 1:0

Korona – Stomil Olsztyn 2:1

Korona – Odra Opole 2:1

G├│rnik Polkowice – Korona 2:2

Korona – Widzew 0:1