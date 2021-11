Arsenal – Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (27.11.2021)

Trzynast膮 kolejk臋 Premier League otworzy starcie Arsenalu z Newcastle United na Emirates Stadium. Czy “Kanonierzy” bez wi臋kszych problem贸w zgarn膮 trzy punkty?

Arsenal – Newcastle zapowied藕 (sobota, 13:30)

Pi艂karze Arsenalu maj膮 za sob膮 do艣膰 dotkliw膮 pora偶k臋 z Liverpoolem 0:4. Mimo to, podopieczni Mikela Artety mog膮 m贸wi膰 o pozytywnym okresie, kt贸ry sprawi艂, i偶 londy艅ski klub jest obecnie na pi膮tym miejscu w tabeli ze strat膮 trzech oczek do czwartego West Hamu. Wygl膮da na to, 偶e “Kanonierzy” b臋d膮 walczy膰 o europejskie puchary.

Zupe艂nie inne cel na ten moment ma Newcastle. Ekipa “Srok” zajmuje ostatnie miejsce w lidze ze strat膮 pi臋ciu punkt贸w do bezpiecznej lokaty. Niewykluczone, 偶e nowy w艂a艣ciciel klubu zamiast my艣le膰 o wzbogaceniu swojej dru偶yny wielkimi nazwiskami, zajmie si臋 planem, by szybko przywr贸ci膰 dru偶yn臋 do Premier League, gdy ta b臋dzie rywalizowa膰 w Championship.

Arsenal – Newcastle nasze typy

Arsenal nie powinien mie膰 wi臋kszych problem贸w ze zgarni臋ciem trzech punkt贸w. Celujemy w zwyci臋stwo gospodarzy.

Arsenal – Newcastle | Typ: Arsenal wygra do przerwy i ca艂y mecz 2.15 @ Superbet

Arsenal – Newcastle | Typ: Arsenal wygra r贸偶nic膮 minimum dw贸ch goli 2.30 @ Superbet

Arsenal – Newcastle kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Arsenal wygra, kurs: 1.48

Remis, kurs: 4.70

Newcastle wygra, kurs: 6.55

Arsenal – Newcastle fakty meczowe

Arsenal wygra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Newcastle nie wygra艂o 偶adnego z pi臋ciu ostatnich star膰

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w pi艂karze Newcastle stracili minimum trzy gole

Arsenal pi臋膰 ostatnich spotka艅

Liverpool – Arsenal 4:0

Arsenal – Watford 1:0

Leicester – Arsenal 0:2

Arsenal – Leeds 2:0

Arsenal – Aston Villa 3:1

Newcastle pi臋膰 ostatnich spotka艅

Newcastle – Brentford 3:3

Brighton – Newcastle 1:1

Newcastle – Chelsea 0:3

Crystal Palace – Newcastle 1:1

Newcastle – Tottenham 2:3